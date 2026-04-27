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Desenrola 2.0 irá permitir uso do FGTS para quitar total de dívida; entenda

Os recursos do fundo não podem ser utilizados para amortização da dívida.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Um homem analisa uma conta de água da Cagece enquanto utiliza uma calculadora sobre uma mesa repleta de boletos e um calendário ao fundo. A imagem, capturada em close-over-the-shoulder, destaca o planejamento financeiro doméstico através do manuseio de documentos de cobrança e cálculos manuais.
Legenda: Programa de renegociação de dívidas do governo federal deve ser lançado em breve.
Foto: Fabiane de Paula.

Programa de renegociação de dívidas do governo Lula, o Desenrola 2.0. irá permitir que o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seja utilizado pelo trabalhador para pagamento dos débitos devidos.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, no entanto, a possibilidade de renegociá-los usando o FGTS só será possível de maneira total. Ou seja, os recursos do fundo não podem ser utilizados para amortização da dívida.

Na prática, se o saldo do FGTS for suficiente para pagar o valor total da dívida, é possível ao devedor se valer do recurso. Se ele não for suficiente para a quitação completa, o uso será vedado.

Questões jurídicas sobre o uso do FGTS para quitar dívidas podiam travar a proposta, mas o Ministério da Fazenda permitiu a utilização dos recursos, conforme o jornal.

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O programa prevê que dívidas tenham desconto de até 80% concedidos por instituições financeiras e, em contrapartida, o governo entra com a garantia do pagamento, que quita o débito caso o devedor não honre o acordo.

O critério financeiro para ser contemplado no Desenrola 2.0 é ganhar até cinco salários mínimos, ou R$ 8.105.

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