PecBrasil terá leilão de boi, concurso leiteiro e 2 mil mulheres do agro

Aproxima-se a PecBrasil, novo nome da Pecnordeste, maior feira da agropecuária nordestina e uma das maiores do país, que se realizará nos dias 25, 26 e 27 do próximo mês de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), que a promove, explica, pela voz do seu presidente Amílcar Silveira: sua nova denominação é consequência natural da dimensão e importância nacionais que ganhou o acontecimento, que neste ano apresentará novidades relevantes.

A cerimônia de abertura terá como palco o do centenário Theatro José de Alencar, em cujos jardins, projetados pelo gênio brasileiro Burle Marx, haverá, em seguida, um show da cantora Marina Elali, a belíssima neta do grande Zé Dantas, compositor, amigo e parceiro de Luiz Gonzaga, Rei do Baião e ídolo do povo do Nordeste.

“A PecBrasil mostrará, a partir de sua edição deste ano, as virtudes de toda a cadeia produtiva do agro, do campo à mesa do consumidor – e para isto teremos a presença de maior número de empresas agrícolas, agroindustriais e industriais locais, nacionais e até estrangeiras, como alguns fabricantes de máquinas e implementos, tratores, veículos automotores e, também, de fertilizantes, de defensivos, de sementes, de rações para animais, enfim, de tudo o que faz girar o agro, inclusive na área social”, disse Amílcar Silveira, que também é vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

A PecBrasil terá, do lado de fora do Pavilhão Oeste do Centro de Eventos (o que dá para a Avenida Washington Soares), quatro grandes espaços cobertos que funcionarão como estábulos. Um deles será o palco dos três leilões de gado bovino, para os quais virão juízes especialmente convidados. Noutro estábulo, haverá um concurso leiteiro, do qual participarão as 100 melhores vacas do Ceará e de outros estados. Nesse estábulo será instalado um sistema de ventilação especial para garantir o bem-estar dos animais, cada um dos quais produz em média até 45 litros de leite por dia.

Afora o Espaço do Camarão, que reunirá os maiores carcinicultores do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí (que respondem por 98% do camarão produzido no país), a PecBrasil 2026 terá uma área dedicada às entidades do Sistema Cooperativo, as quais são hoje responsáveis por boa parte da oferta de crédito ao agro cearense.

A PecBrasil terá dois eventos especiais: o primeiro será o lançamento do livro biográfico do empresário agroindustrial Carlos Prado, fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), cujos produtos são fabricados em Fortaleza e utilizados em grandes e pequenas fazendas de todas as regiões do país, e da Itaueira Agropecuária, que no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte e na Bahia produz e exporta melão, melancia, sucos de frutas, pimentões coloridos, uva sem semente, mel de abelha e camarão, todos com a marca Rei. O livro é produto de uma ideia conjunta dos presidentes da Faec, Amílcar Silveira, e da Fiec, Ricardo Cavalcante, em parceria com o escritor Francílio Dourado.

Na sexta-feira, dia 26 de junho, as lideranças do agro brasileiro, entre os quais o presidente da CNA, João Martins, almoçarão no próprio Centro de Eventos do Ceará com Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e uma das vozes mais ouvidas do agro nacional, que falará sobre o cenário atual e futuro da agropecuária do Brasil e do mundo.

No sábado, dia 27, haverá mais um Encontro das Mulheres do Agro, (estão inscritasmais de duas mil) entre as quais várias donas, sócias e executivas de fazendas agropecuárias do Ceará, que contarão suas histórias de como comandar um setor com presença majoritariamente masculina. E haverá, também, outro Encontro dos Jovens do Agro (mais de 1 mil já se ijnscreveram) o qual juntará as novas gerações que, no campo, estão a assumir a liderança das fazendas e granjas na zona rural cearense.

Amílcar Silveira informa, com visível entusiasmo, que a PecBrasil “vai surpreender neste ano pelas muitas novidades que apresentará não só do ponto de vista estético e visual, mas também do tecnológico, e por isto mesmo tenho a certeza de que as mais de 100 mil pessoas que a visitarão, dentro da nossa estimativa, sairão dela satisfeitas”.