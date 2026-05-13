UFC, Senai e Grupo Argo criam tecnologia para hidrogênio verde

Exclusivo! A Universidade Federal do Ceará (UFC) obteve a concessão de carta patente para uma tecnologia desenvolvida no seu Laboratório de Materiais e Fabricação (Lameff), voltada à aplicação de materiais avançados na cadeia do hidrogênio verde (H2V). A inovação tem como inventores os professores Enio Pontes de Deus e Santino Loruan Silvestre de Melo.

A tecnologia integra um projeto aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), desenvolvido em parceria com o Grupo Argo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com foco na validação da solução em sistemas de eletrólise aplicados à produção de hidrogênio verde.