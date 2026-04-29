Aposta de Fortaleza acerta cinco números na Mega-Sena e leva mais de R$ 41 mil
Por não ter tido nenhum vencedor, o prêmio acumulou para R$ 130 milhões.
Uma aposta simples feita em Fortaleza, no bairro Maraponga, conseguiu cinco acertos e levou cerca de R$ 41 mil no sorteio 3001 da Mega-Sena, nesta terça-feira (28). O prêmio era de R$ 115 milhões.
Esse foi o segundo prêmio mais alto da noite. O primeiro, no valor de R$ 123 mil, será entregue a um apostador na Bahia.
Outras apostas ganhadoras no Ceará
Por terem acertado quatro números, mais de 5.877 cearenses de diversos municípios receberão R$ 1.063,34.
Como nenhum apostador conseguiu acertar os seis números, o prêmio da Mega-Sena agora está acumulado em R$ 130 milhões.
Aposta da Quina ganhadora no Ceará
Uma aposta do Ceará acertou quatro números do concurso 7012 da Quina, na terça-feira (28), e levou para casa R$ 11.235,12.
Veja também
Veja os números sorteados
01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra