Uma aposta simples feita em Fortaleza, no bairro Maraponga, conseguiu cinco acertos e levou cerca de R$ 41 mil no sorteio 3001 da Mega-Sena, nesta terça-feira (28). O prêmio era de R$ 115 milhões.

Esse foi o segundo prêmio mais alto da noite. O primeiro, no valor de R$ 123 mil, será entregue a um apostador na Bahia.

Outras apostas ganhadoras no Ceará

Por terem acertado quatro números, mais de 5.877 cearenses de diversos municípios receberão R$ 1.063,34.

Como nenhum apostador conseguiu acertar os seis números, o prêmio da Mega-Sena agora está acumulado em R$ 130 milhões.

Aposta da Quina ganhadora no Ceará

Uma aposta do Ceará acertou quatro números do concurso 7012 da Quina, na terça-feira (28), e levou para casa R$ 11.235,12.

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Veja os números sorteados

01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60