BNB diz que fará novas licitações para Agroamigo e Crediamigo após pregões desertos

Após o fracasso dos pregões para contratação das empresas responsáveis pela operacionalização dos programas Agroamigo e Crediamigo, o Banco do Nordeste (BNB) informou que realizará novas licitações.

Os editais ainda serão divulgados. A instituição financeira não informou prazo para a publicação.

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Segundo o BNB, a situação não interfere no atendimento aos microempreendedores e agricultores familiares. "Os instrumentos vigentes garantem a manutenção integral dos serviços, sem qualquer interrupção", disse, em nota.

Pregões desertos

Os processos licitatórios realizados nesta semana fracassaram porque nenhuma das empresas participantes atendeu a todos os requisitos técnicos e legais exigidos.

Isso aconteceu tanto no pregão do Agroamigo, encerrado em 29 de abril, quanto no do Crediamigo, encerrado em 30 de abril.

O BNB afirmou que os procedimentos foram conduzidos dentro das regras legais e em conformidade com as determinações dos órgãos fiscalizadores, incluindo uma decisão recente do Tribunal de Contas da União (TCU).

O banco também destacou que os modelos de contratação utilizados foram analisados previamente pela Controladoria-Geral da União (CGU), que não apontou irregularidades, reforçando que todo o processo foi conduzido com transparência e dentro das normas vigentes.

O processo licitatório ocorreu após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), que acompanha de perto o caso.