Chapada do Araripe é a nova fronteira agrícola do Ceará

Mais rapidamente do que se previa, avança na velocidade do xaxado a nova fronteira agrícola do Ceará e de Pernambuco: a Chapada do Araripe, localizada no Sul cearense e no Oeste pernambucano. Nela, sob as bençãos de Deus e sob as chuvas com as quais a natureza costuma presentear a região nos primeiros quatro meses de cada ano, cresce uma agricultura de alta tecnologia que incrementa cultivos variados, incluindo as do sorgo, milho, soja, mandioca e palma forrageira.

Grandes e pequenos produtores, alguns dos quais procedentes de Mato Grosso, do Piauí e da Bahia, investem no aproveitamento das características araripinas: altitude de 900 metros acima do nível do mar, pluviometria regular (mesmo em anos desfavoráveis, as chuvas caem sobre a Chapada), solo adaptável às variadas culturas e, de quebra, algo divino: o sol. Na Chapada do Araripe, em se plantando, também dá café, e do bom, asseguram técnicos do Instituto de Desenvolvimento do Espírito Santo, que tem no cultivo do café um dos pilares de sua economia, e que prestam consultoria à Federação da Agricultura e Pecuária (Faec).

Dá gosto e provoca entusiasmada alegria a audição dos áudios que trocam, permanentemente, nas 24 horas do dia, mais de 1 mil produtores rurais de Pernambuco e do Ceará, que por uma rede social, não param de trocar opiniões, comentários e informações acerca do que já fizeram, estão fazendo e planejam fazer naquela potencialmente rica área, cuja população, aliás, é modelo de confraternização pessoal e de interesse econômico comum. Não há divergências bairristas. Pelo contrário, o que há é a convergência pelo melhor resultado do investimento na agricultura e na pecuária, e prova disto é a diária permuta de experiências.

Em áudio transmitido ontem para os mais de 1 mil alistados no grupo social acima referido, um empresário cearense do agro, com forte sotaque caririense, confessou o seguinte:

“Lembro-me de que, há apenas quatro, quando eu e outros amigos andávamos pela Chapada do Araripe, o que víamos eram pequenas plantações de mandioca e capim. Hoje, a realidade é outra, completamente diferente daquela. Isto é muito bom, é gratificante. Estamos vendo crescer a distribuição de renda na região. Estamos vendo o aumento da área de pastagem, o aumento da produção de mandioca, que hoje, lá em cima (da chapada), é feito em cerca de 60 mil hectares. E vem muito mais novidade por aí, minha gente. O que posso dizer, neste momento, é o seguinte: quem ainda não conhece a Chapada do Araripe venha conhecê-la. Ela tem quase 1 milhão de hectares nos vários municípios do Ceará e de Pernambuco que ela envolve. A Chapada é um platô, é uma mesa de bilhar. É uma região ‘sui generis’ pelas condições naturais que possui, pela sua posição geográfica, equidistante das várias capitais da região Nordeste e dos seus grandes portos marítimos, polo produtor de calcáreo e de gesso pelo qual pelo qual começam a circular os trens da primeira etapa da Transnordestina.”

Um depoimento assim estimula os que ainda duvidam sobre o que se passa e o que se passará, no curto prazo, na Chapada do Araripe. Outro produtor, este residente em Exu, postou no mesmo grupo social o seguinte, como resposta ao comentário acima:

“Crato, Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, Araripe, Salitre, Serrolândia, Araripina, Marcolândia, Santana do Cariri, Exu e outros municípios caririenses só têm a crescer com o desenvolvimento da agropecuária do Cariri.”