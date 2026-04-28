Construção civil está contra uso do FGTS no Desenrola 2.0

Maior sindicato da construção civil do país e da América Latina, o Secovi-SP distribuiu nota ontem, segunda-feira, manifestando “profunda preocupação com as informações divulgadas pela imprensa de que o Ministério da Fazenda, em reunião com representantes dos bancos, continua cogitando o uso de recursos do FGTS como parte do pacote de renegociação de dívidas no Desenrola 2.0”.

A medida, diz a nota, “ainda que limitada ao pagamento integral da dívida, representa um claro desvio da finalidade constitucional do Fundo”, uma vez que “o FGTS não deve ser utilizado para este fim, pois faltarão recursos no longo prazo para suas finalidades perenes na vida das pessoas — a habitação digna, o saneamento básico e a reserva de proteção em caso de demissão e doenças graves”.



De acordo com o Secovi-SP – cuja opinião reflete a de todos os demais sindicatos da construção do país – “ao permitir o saque do FGTS para quitação de dívidas, ao mesmo tempo em que se refinancia o débito por outra modalidade com juros menores (2,5% ao mês) e garantia de pagamento com recursos do Tesouro Nacional, o Governo adota um caminho que pode prejudicar o patrimônio dos trabalhadores”. A nota do Secovi-SP acrescenta: