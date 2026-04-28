Festa no mar: pesca da lagosta recomeçará sexta-feira

Terminará quinta-feira, 30, o chamado período de defeso da lagosta, medida com vigência desde novembro passado em todo o país com o objetivo de proteger o ciclo reprodutivo da espécie e de assegurar a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Do dia 1º de maio (sexta-feira) em diante, a pesca da lagosta retomará sua atividade normal, uma boa notícia para a sua enorme cadeia produtiva, que é estrategicamente importante para a economia do Ceará, que detém sua liderança desde sempre.

Mais do que uma questão ambiental, o fim do defeso da lagosta impactará diretamente comunidades pesqueiras, empresas industriais de beneficiamento e de exportação e milhares de trabalhadores ligados ao setor, cujos números impressionam.

Dados do Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura 2023/2024, do Ministério da Pesca e Aquicultura, divulgados recentemente, confirmam o protagonismo cearense na cadeia da lagosta no Brasil.

O Ceará lidera, nacionalmente, a captura da lagosta-vermelha (Panulirus argus), poduzindo 3,01 mil toneladas, superando com ampla margem estados como Rio Grande do Norte (0,13 mil toneladas), Paraíba (0,03 mil toneladas) e Pernambuco (0,27 mil toneladas).

Este estado também registra a produção de 1,08 mil toneladas na categoria geral Lagostas (Panulirus spp.) e lidera igualmente a captura da lagosta-verde (Panulirus laevicauda), com 0,68 mil toneladas, à frente de Pernambuco (0,35 mil toneladas) e Rio Grande do Norte (0,08 mil toneladas).

Somadas essas espécies, o Ceará registra a produção e exportação de 4,77 mil toneladas, consolidando-se como o principal polo lagosteiros do país.

A força do setor pesqueiro cearense, no entanto, vai além da lagosta. Em 2024, o estado registrou a captura e beneficiamento de 14,24 mil toneladas de atuns (Thunnus spp.) e 10,62 mil toneladas de atum yellowfin (Thunnus albacares), além de liderar a aquicultura nacional com a produção de mais de 60 mil toneladas de camarão, cujo valor é superior a R$ 1 bilhão.

Durante o período do defeso, entre novembro e abril, ficam proibidas a captura, comercialização e beneficiamento da lagosta, salvo estoques previamente declarados aos órgãos competentes. O objetivo é preservar os estoques pesqueiros e garantir a continuidade dessa atividade econômica no longo prazo.

Especialistas alertam que o futuro da atividade depende de maior controle e rastreabilidade da produção. Ferramentas como o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélit (PREPSe) e o Mapa de Bordo são consideradas estratégicas para melhorar o monitoramento das capturas, combater ilegalidades e ampliar a competitividade do pescado cearense em mercados internacionais cada vez mais exigentes.

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