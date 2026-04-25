Empresários cearenses choram por Lucio Brasileiro

É verdade? Foi a pergunta que, ao longo da madrugada de ontem, fizeram a este colunista quatro grandes empresários cearenses, todos interessados em saber, pelo telefone, mais informações a respeito da inesperada morte do jornalista Lúcio Brasileiro, que, aos 87 anos de idade, 70 dos quais dedicados à sua atividade profissional, partiu para sempre, para a vida eterna, sem se despedir da multidão dos seus amigos.

Cronista diário mais longevo da imprensa mundial (sua coluna era publicada até na sua temporada de férias, e este ineditismo vai para o Guiness World Records, o livro dos recordes), ele escreveu – com o coração, a sensibilidade, o talento e o estilo ímpar que o caracterizaram – sobre atos e fatos da sociedade cearense, que o admirava e o respeitava.

Fê-lo de maneira distinta, rejeitando a fofoca, privilegiando o interesse dos seus leitores, cuja lista começava no governador e findava no motorista de táxi.

Nos anos 50, 60, 70 e 80 do século passado, Brasileiro, como todos o chamavam, imperou aqui como cronista social. Para ser crível e ter valor, a informação, qualquer uma, tinha de ser publicada na coluna do Lúcio. Desde aquele tempo e até quinta-feira, 23, à noite, quando faleceu em Lisboa, em consequência de graves ferimentos produzidos por uma queda, ele foi, digamos assim, o mestre dos cronistas sociais do Ceará.

Lúcio morreu onde desejou morrer: na Península Ibérica, onde passava suas férias, sozinho ou na companhia de amigos. Conhecia melhor Barcelona do que Fortaleza; os garçons e os maitres dos melhores restaurantes de Ibiza – na parte mais bela do belo Mediterrâneo, onde os milionários do mundo se divertem – conheciam Lúcio Brasileiro dos pés à cabeça, pois era lá, anualmente e durante duas semanas, que ele, poliglota, reabastecia sua brilhante inteligência, acrescentando-lhe mais conhecimento, mais cultura e ampliando sua coleção de amigos, arte que ele desenvolveu com divina aptidão.

Foi amigo íntimo dos maiores empresários cearenses, entre os quais este colunista pode citar os saudosos e geniais José Dias Macedo, Edson Queiroz e Ivens Dias Branco. Um deles confessou-me, no fim dos anos 90:

“O que mais me admira no Lúcio são duas coisas: sua memória de computador e sua inabalável discrição, pois ele sabe de tudo o que se passa na sociedade cearense, inclusive as traições de cada um e de cada uma, e nunca falou ou escreveu sobre elas. Tenho a certeza de que Lúcio vê sem enxergar, escuta sem ouvir e fala sem nada dizer. Escreve, apenas, o que precisa de ser escrito.”

Conheci-o, no comecinho dos anos 60, na cobertura do muito recentemente demolido Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, onde ele morou durante muitos anos e onde promoveu almoços e jantares inesquecíveis. Num desses eventos, recebeu alguns jogadores da seleção brasileira de futebol, entre eles Zizinho, que, para o anfitrião, foi melhor do que Pelé. Sem ir aos estádios, Lúcio amava o futebol, sabia de cor e salteado todos os jogos do Brasil nas Copas do Mundo, seus resultados, seus artilheiros e a escalação de cada time em cada partida. Em outro dia da mesma época, ele ofereceu um almoço a Garrincha, o gênio das pernas tortas, que contou seus “causos”, incluindo o relacionamento que teve com uma sueca, na Copa de 1958, do que resultou um filho que até hoje se orgulha do pai brasileiro.

Nas conversas com autoridades e empresários, Lúcio Brasileiro nada anotava. Não usava caneta nem bloco de notas. Valia-se de sua prodigiosa memória, que o levava a reproduzir na coluna o que vira e ouvira, virtude que não tinham nem têm seus “colegas do peito”, como Lustosa da Costa, já falecido, e Fernando César Mesquita, que, hoje residindo em Fortaleza, foi porta-voz do presidente Sarney e criador e primeiro presidente do Ibama e primeiro governador de Fernando de Noronha.

Esta coluna e seu editor transmitem aos colegas do “O Povo”, onde Lúcio trabalhou por décadas, seus sentimentos de pesar e de saudade. Este é um momento de perda irreparável a que, todavia, todos nos adequaremos com o passar do tempo. Mas de Lúcio Brasileiro permanecerão, entre os que conviveram com ele, as virtudes com as quais Deus o prodigalizou.

“Ele foi um homem do bem, que só plantou a semente da amizade e do amor entre as pessoas”, como disseram à coluna dois dos seus mais inseparáveis amigos: Vilma Patrício e Édimo Cunha, este apelidado por Lúcio como “o semeador da benquerença”.

Que Deus receba Lúcio Brasileiro em uma de suas moradas celestes.

TRÊS MIL MULHERES INVADEM HOJE O CENTRO DE EVENTOS

Pode parecer inacreditável, mas hoje, sábado, 25, a partir das 7 horas da manhã, três mil mulheres, entre as quais muitas empresárias da indústria, do comércio e até do agro, invadirão o Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará (o que dá para a Avenida Washington Soares).

Todas vestidas de róseo, elas participarão da terceira edição do “Cheia de Graças”, evento promovido pela Comunidade Católica Um Novo Caminho, fundada três meses e meio depois da morte do jornalista José Oriá Serpa Neto, o Serpinha, repórter da TV Verdes Mares e do Diário do Nordeste, que perdeu a vida no dia 1º de março de 1992 em acidente automobilístico.