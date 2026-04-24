Coalização Agro 2026 será em Limoeiro do Norte, onde tudo cresce

Movimenta-se o agro cearense, cuja agenda marca para hoje, sexta-feira, 24, às 10 horas, no auditório da superintendência do Banco do Brasil, em Fortaleza, o lançamento da 10ª edição do “Coalizão Agro”, evento que, anualmente, nesta época do ano, reúne, em uma cidade do interior do estado, empresários agropecuaristas, pesquisadores, membros da academia e executivos de empresas públicas e privadas para debater os caminhos que o setor está a percorrer, em alta velocidade, no Ceará.

Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada e coordenador do evento, informa que serão apresentados hoje para a imprensa o conceito, a estrutura, as temáticas e a programação do “Coalizão Agro 2026”, que “debaterá temas estratégicos que impactam o presente e o futuro do agronegócio no Ceará”.

Com o tema “Impulsionando o Futuro do Agro com Inovação e Conhecimento”, o Coalizão Agro será realizado, neste ano, na cidade de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, nos dias 10 e 11 do próximo mês de junho, ou seja, 15 dias antes da abertura da PecBrasil (ex-Pecnordeste), maior feira “indoor” do agro brasileiro. No ano passado, o “Coalização Agro” realizou-se na cidade de Guaraciaba do Norte, na Chapada da Ibiapaba. Na geografia de Limoeiro do Norte a agropecuária só faz crescer na agricultura e na pecuária.

A ideia de realizá-lo no interior do estado, explica Carlos Matos, faz parte da estratégia de aproximação das cadeias produtivas, permitindo o intercâmbio entre todo o ecossistema do agro do Ceará. Da pauta da programação do “Coalizão Agro” deste ano, constam palestras e debates sobre a gestão dos recursos hídricos, as macrotendências do mercado, o aproveitamento do potencial da agropecuária cearense para o mercado interno brasileiro, as dificuldades do acesso ao crédito e a tecnologia e inovação.

“A chegada do ‘Coalizão Agro’ ao Vale do Jaguaribe representa um passo importante para fortalecer ainda mais o agronegócio da região, que prospera em diferentes ramos da atividade, com destaque para a fruticultura de alto padrão, a carcinicultura e a agricultura mecanizada, incluindo a cotonicultura e a sojicultura, além da pecuária, que agora se volta, também, para o rebanho de corte, cujo melhoramento genético mobiliza os criadores de todo o estado, principalmente no Sertão Central e no Cariri. Nosso objetivo é promover conexões, compartilhar conhecimento e criar oportunidades concretas para os pequenos, médios e grandes produtores e para as empresas”, como disse à coluna Carlos Matos.

O evento, pela importância que tomou, vem recebendo “o apoio de diferentes esferas governamentais e instituições de fomento, o que é crucial para o seu êxito, cujo protagonismo é, porém, dos produtores rurais”, acrescenta Matos, na opinião de quem “o Ceará deve direcionar seu olhar para o futuro, transformando a renda gerada pelo agronegócio em emprego e mais desenvolvimento”.

Como parte da programação preparatória, o “Coalizão Agro”, em parceria com o Banco do Brasil, está promovendo uma série de encontros institucionais, com o objetivo de fortalecer o setor e ampliar o diálogo com produtores e parceiros estratégicos.

Na última quarta-feira, 22, por exemplo, foi feita a apresentação do evento em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. No dia 13 do próximo mês de maio, apresentação semelhante será realizada em Limoeiro do Norte, que sediará o “Coalizão Agro 2026”. Objetivo: mobilizar os produtores e as instituições jaguaribanas para o acontecimento.