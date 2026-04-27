Alô, Setur! O Centro de Eventos do Ceará pede Socorro!

No sábado e no domingo passados, o Centro de Eventos do Ceará (CEC) foi palco de dois acontecimentos multitudinários promovidos por comunidades católicas de Fortaleza, ambos com a presença do arcebispo metropolitano, Dom Gregório Paixão.

Este colunista compareceu ao de sábado e, pela mesma necessidade fisiológica que acometeu as milhares de pessoas presentes, teve de buscar socorro nos banheiros daquele que é um dos grandes e muito bem projetados centros de feiras e exposições do país. Esses banheiros estão todos localizados nas duas extremidades de cada um dos três pisos do equipamento, tanto no Pavilhão Leste, quanto no Pavilhão Oeste, onde aconteceram os dois eventos acima referidos. Tal qual uma ressonância magnética, eis o laudo conclusivo a que chegou este colunista, após observar a atual situação do CEC: ele necessita de imediatíssima manutenção. Ou seja, o CEC pede socorro!!

Se é verdade que as finanças do governo do estado do Ceará estão equilibradas, como insiste em dizer o comando da Secretaria da Fazenda (Sefaz), está, pois, passando da hora de liberar dinheiro para que a Secretaria de Turismo (Setur), responsável pela gestão do CEC, execute, o quanto antes, os muitos serviços de reparo de que carecem os dois lados do gigantesco edifício.

A degradação do CEC concentra-se, principalmente, nos banheiros, metade de cujos vasos sanitários, mictórios, lavatórios (pias), torneiras, mecanismos de descarga está fora de uso por falta, exatamente, de manutenção. A deficiência atinge, inclusive, os banheiros da área das docas, utilizados pelos funcionários da empresa que presta serviços de segurança e locação de pessoal.

O aluguel do CEC é muito caro, dizem as empresas promotoras de eventos. Chega a custar até R$ 350 mil, se forem locados todos os seus espaços disponíveis.

Esta notícia tem o objetivo de advertir a gestão do CEC para o fato de que se aproxima, em alta velocidade, e prometendo ser o maior de todos os acontecimentos ali já realizados – a PecBrasil (antiga Pecnordeste).

Neste ano – além da Feira dos Municípios, com 40 prefeituras já confirmadas, do Espaço do Camarão, do Encontro de 2 mil mulheres e de 1 mil jovens do agro, de mais de 1 mil estandes de 600 empresas nacionais e estrangeiras e do concorrido Espaço do Cooperativismo – a PecBrasil terá três grandes leilões de gado, que se realizarão no estábulo a ser instalado na área externa do CEC, bem próxima à Avenida Washington Soares.

São esperadas mais de 100 mil pessoas nos três dias da PecBrasil, e toda essa multidão utilizará, intensivamente, os banheiros do CEC, os quais, mantidas as condições de hoje, serão motivo de forte crítica dos empresários, produtores rurais, autoridades, jornalistas, homens e mulheres, que os utilizarem na feira. O que não ficará bem para a Setur, nem para o Palácio da Abolição.

Este ano é de eleição (ou de reeleição), e tudo é e será motivo para discursos a favor ou contra o governo e o governador.

VEM AÍ, NO DIA 28 DE MAIO, A FESTA DA INDÚSTRIA

Como anualmente acontece, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), presidida pelo dínamo Ricardo Cavalcante, promoverá, no dia 28 do próximo mês de maio, no La Maison, a Festa da Indústria, durante a qual entregará a Medalha do Mérito Industrial 2026 a três personalidades do setor que contribuíram para o desenvolvimento industrial cearense.

Os eleitos deste ano foram Cláudio Dias Branco, acionista e vice-presidente do Grupo M. Dias Branco; Aline Ferreira, vice-presidente Comercial e Financeira do Grupo Aço Cearense; e Joaquim Caracas, sócio fundador da Protensão Impacto e engenheiro e empresário cearense com mais patentes registradas, aqui e no exterior.

Além deles, completando o que para esta coluna é um quarteto de ouro, receberá a Comenda do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) o industrial Francisco de Assis Neto, presidente da Usibras e do Grupo Fan.

CEARENSE CEMAG EXPÕE SUAS MÁQUINAS NA AGRISHOW EM SP

Inaugura-se hoje, em Ribeirão Preto (SP), a Agrishow, maior feira a céu aberto da agropecuária do Brasil e da América Latina. Nela estará presente, mais uma vez, a Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), fundada há 53 anos pelo empresário Carlos Prado, que aos 85 anos segue no comando da empresa.