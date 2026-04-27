Boletim Focus prevê inflação em 4,86% no fim do ano

Publicado pelo Banco Central, saiu hoje, segunda-feira, o Boletim Focus desta semana. Esta coluna pediu ao economista André Matos, CEO da MA7 Negócios, uma consultoria financeira, para analisar o que disse o Focus desta semana. Ele transmitiu a seguinte mensagem:

“O Focus desta semana mostra que o cenário continua se deteriorando na ponta inflacionária. A projeção do IPCA para 2026 subiu novamente, agora para 4,86%, 7º alta consecutiva e ainda mais distante do teto da meta, com a inflação medida em janelas de 12 meses suavizada apontando 4,09%.

“Ao mesmo tempo, o mercado consolidou a Selic em 13% no fim de 2026 e em 11% em 2027, sinalizando que o ciclo de cortes será muito mais lento do que se imaginava em janeiro.

Diante desse quadro, com IGP-M projetado em 4,80%, dívida líquida em 69,90% do PIB e resultado primário negativo em 0,50% do PIB, o atual nível de juros, em 14,75%, ainda é necessário, e talvez por mais tempo do que parte do mercado quer admitir.