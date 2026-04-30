Imposto de Renda pode ser declarado até 29 de maio; relembre calendário
Prazo para enviar declaração do IR vai até o final de maio, com primeiro lote de restituição previsto para a mesma data.
A declaração do Imposto de Renda de 2026 pode ser enviada pelo contribuinte até o próximo dia 29 de maio, às 23h59. O prazo começou no último dia 23 de março.
Conforme as regras da Receita Federal, a declaração deste ano tem como ano-base 2025. O contribuinte que não entregar a declaração no prazo ficará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a até 20% do imposto devido.
Quem é obrigado a declarar?
Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que, em 2025:
- receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584,00;
- tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;
- obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto.
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Quando as restituições do IR 2026 serão pagas?
O cronograma de pagamentos das restituições prevê quatro lotes, com início previsto para oo último dia do prazo de entrega das declarações. Confira as datas previstas:
- 1º lote: 29 de maio de 2026
- 2º lote: 30 de junho de 2026
- 3º lote: 31 de julho de 2026
- 4º lote: 28 de agosto de 2026