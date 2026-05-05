Novo mall ocupará local da padaria MonteCarlo, no Meireles

O local onde funcionava a padaria MonteCarlo, na Avenida Senador Virgílio Távora, no Meireles, dará lugar a um strip mall com novas lojas e academia, apurou esta Coluna. As obras do novo empreendimento já foram iniciadas.

Os restaurantes Giapone e Pulcinella, que compunham com a Monte Carlo um tradicional point gastronômico na região, informaram que estão em reforma e devem seguir no local. Ao lado, funciona uma unidade do supermercado São Luiz.

Na segunda-feira (4), consumidores foram surpreendidos com o fechamento da padaria. A Monte Carlo ocupou o local por quase três décadas. O terreno foi recentemente vendido, levando ao fim da clássica padaria.

"Concluímos este ciclo com serenidade, gratidão e muito orgulho da trajetória construída ao longo dessas décadas. Tivemos o privilégio de fazer parte da rotina, das celebrações e dos encontros de tantas famílias. Mais do que uma padaria, a MonteCarlo se tornou um lugar de memórias, conexões e carinho compartilhado", divulgou a MonteCarlo, em comunicado nas redes sociais.

'Boom' dos strip malls

O novo empreendimento é mais um exemplo de como o formato de pequenos malls se consolida em Fortaleza. O modelo geralmente tem como âncoras uma academia e um supermercado, funcionando como espaço de conveniência.