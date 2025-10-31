Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém garçom recebendo pagamento em restaurante de Fortaleza

Negócios

Gorjeta mais cara em Fortaleza: bares e restaurantes iniciam cobrança de taxa de serviço de até 15%

Consumidor, no entanto, pode se recusar a pagar

Luciano Rodrigues 08 de Agosto de 2025
Fachada da empresa Nestlé

Negócios

Procon de São Paulo autua Nestlé por publicidade enganosa; entenda

Nestlé informou que os produtos mencionados foram descontinuados

Redação 24 de Abril de 2025
Mão segura celular com o app Meu INSS na tela

Opinião

Veja como impedir descontos indevidos no INSS e como recuperar dinheiro retirado em fraude

Operação da Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) investiga esquema de fraudes com descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 24 de Abril de 2025
foto de pessoa realizando compra online

Negócios

Veja como não cair em golpes e fraudes na Semana do Consumidor

Data é celebrada neste sábado (15) e marcada por promoções

Redação 14 de Março de 2025
Prateleiras de papelaria com material escolar

Opinião

Escolas não podem exigir compra de material novo para ter acesso a ferramenta online; veja como denunciar

Prática é abusiva, segundo o Procon. Instituições de ensino também não podem exigir a compra de casacos como fardamento

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 29 de Janeiro de 2025
George Dantas, Luiz Sérgio Costa, Guilherme Magalhães, Germana Santos, Artur Bruno e Wellington Sabóia foram alguns dos nomes anunciados

PontoPoder

Evandro Leitão anuncia nomes para o comando da Etufor, da AMC, do Procon, da Agefis e de outros seis órgãos municipais

Decisão foi confirmada na noite desta quinta-feira (2), por meio de postagem nas redes sociais

Marcos Moreira 02 de Janeiro de 2025
Procon São Paulo

Negócios

Procon inicia feirão 'Renegocia!' para quitar dívidas em todo o Brasil; veja como participar

Ação segue até dia 17 de janeiro de 2025

Diário do Nordeste/Agência Brasil 16 de Dezembro de 2024
Sabão

País

Cerca de 50 toneladas de sabão em pó Omo falsificado são apreendidas por fiscais em atacados no Rio

Supermercado e mercadinhos vendiam produto adulterado adquirido no Centro de Abastecimento do Rio (Ceasa)

Diário do Nordeste / Agência Brasil 02 de Agosto de 2024
Ovos de Páscoa em supermercado

Negócios

Preços de ovos de Páscoa variam até 125% em Fortaleza, diz Procon

Um específico ovo de chocolate de 500g pode ser encontrado por R$ 51,99 em um bairro e R$ 116,90 em outro

Luana Severo 21 de Março de 2024
Mc Fish

Negócios

Mc Fish acabou? McDonald's é notificado pelo Procon sobre 'sumiço' do sanduíche

Rede de fast-food tinha feito uma promoção especial para o retorno temporário do Mc Fish no cardápio

Redação 20 de Fevereiro de 2024
1 2 3