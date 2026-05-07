Sudene libera mais R$ 41 milhões para a Transnordestina

As obras da Transnordestina, no Ceará, receberão mais R$ 41 milhões em recursos, após aprovação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), nesta quinta-feira (7).

O aporte aprovado corresponde a uma parcela complementar do montante previsto para 2025, de R$ 1 bilhão.

Com extensão de 1,2 mil quilômetros, a ferrovia ligará Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém, no Ceará. Mais de 700 km já foram concluídos. A expectativa é que a primeira fase do projeto seja entregue em 2027, após 20 anos de espera.

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Também nesta quinta, a Sudene deu sinal verde para R$ 120 milhões a serem destinados a um parque solar em Pernambuco. O projeto tem capacidade instalada de 170 MW. O investimento total previsto é de R$ 370 milhões.

Os dois projetos integram a carteira prioritária do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal.