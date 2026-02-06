Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Novo trecho do VLT Aeroporto é inaugurado e faz primeira viagem nesta sexta-feira (6) em Fortaleza

Saiba quando estará disponível para população, horários, trajeto e capacidade do novo ramal.

Escrito por
e
(Atualizado às 19:44)
Ceará
Imagem mostra estação do ramal da inauguração do VLT aeroporto em Fortaleza.
Legenda: Trens passam a cada 30 minutos nas estações do ramal.
Foto: Kid Junior.

O ramal que conecta o Aeroporto Internacional de Fortaleza ao Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) foi inaugurado nesta sexta-feira (6), na Capital. Fruto da parceria entre Estado e Município, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) participaram da primeira viagem do trecho.

Ao lado da população, apoiadores e jornalistas, as autoridades saíram da nova estação Expedicionários, no bairro Vila União, e percorreram o trajeto de 2,4 quilômetros de extensão — sendo 0,9 km elevado — até ao terminal aéreo, na Serrinha, em somente 5 minutos. Orçada inicialmente em R$ 39 milhões, a obra, de responsabilidade do Estado, é concluída três anos após o previsto. 

"É uma grande conquista. [...] Quem está lá no Mucuripe, na Parangaba, na Caucaia, vai poder chegar, por metrô, até o Aeroporto de Fortaleza. Portanto, é uma conquista muito importante para o povo de Fortaleza", destacou Elmano de Freitas. 

"Essa ampliação desse modal de transporte faz com que tenha mais segurança, mais conforto, sobretudo para os turistas estarem se locomovendo na cidade, mas também à própria população", disse Evandro Leitão, que agradeceu a parceria com o Governo do Estado. 

Com capacidade para até 35 mil pessoas por dia, o ramal Aeroporto liga o terminal aéreo à Linha Nordeste (Parangaba-Mucuripe), e é mais uma opção para quem quer se movimentar com rapidez, como destacou Elmano. 

É um metrô que não vai ter engarrafamento, que não tem o problema de tráfego das ruas, que vai permitir nós desafogarmos o trânsito da cidade e as pessoas fazerem o deslocamento com maior conforto, em menor tempo, e isso significa qualidade de vida."
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Na ocasião, Evandro Leitão ainda revelou que o Município, através da Secretaria Municipal da Infraestrutura, e o Metrofor analisam a possibilidade de integração do modal ao demais serviços de transportes público da Capital, mas não detalhou quando poderia acontecer a implementação.

Imagem mostra o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, batendo palmas após inauguração do ramal Aeroporto do VLT de Fortaleza.
Legenda: Gestores comemoram a conclusão do equipamento, construído em parceria.
Foto: Kid Júnior.

Trajeto, capacidade e horários do VLT Aeroporto

A população pode utilizar o equipamento a partir de segunda-feira (9), de forma assistida, ou seja, sem pagar passagem. Inicialmente, o trecho funciona em horário reduzido, das 7h às 17h, intervalo diferente do restante da Linha Nordeste, que opera das 5h às 23h.

Movimentando 356 passageiros por viagem, sendo 96 deles sentados e o restante em pé, os trens chegam e saem das novas estações a cada 15 minutos

O trecho faz o trajeto de ida e volta ao aeroporto e beneficia diretamente os bairros Serrinha, Aeroporto, Montese, Vila União e Parangaba.

Apesar de ser conectado à Linha Nordeste do VLT, que corta 22 localidades da Capital, quem quiser fazer integração com o trecho Parangaba-Mucuripe tem que trocar de plataforma.

Duas das novas estações recém-concluídas do trecho estão localizadas em uma praça na Av. dos Expedicionários, e a outra em frente ao Aeroporto, na Av. Senador Carlos Jereissati.

Elevada sobre a via, a parada do terminal é conectada à passarela já existente no local, sendo acessada por escadas fixas, rampas e elevador.

Mapa ilustrado mostra o trajeto da Linha Nordeste do VLT em Fortaleza, destacando as estações de Vila União, Montese, Aeroporto e Expedição, no ramal Aeroporto do VLT de Fortaleza, inaugurado em 6 de fevereiro de 2026.
Legenda: Trecho beneficia diretamente moradores das localidades Serrinha, Aeroporto, Montese, Vila União e Parangaba.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

As novas estações de embarque e de desembarque somam-se às 11 existentes na Linha Nordeste, sendo algumas delas instaladas próximas aos terminais de ônibus Parangaba e Papicu.

Antes da ampliação, apenas oito bairros possuíam paradas no trecho do VLT: Cais do Porto, Mucuripe, Papicu, Dionísio Torres (duas estações), São João do Tauape, Vila União (três estações), Itaoca e Parangaba.

Trecho será expandido futuramente

Segundo o Governo do Estado, até 2027, o itinerário da Linha Nordeste será expandido para mais duas estações, que já estão sendo construídas, ligando o Aeroporto à Arena Castelão

Posteriormente, o projeto é unir o trajeto Parangaba-Mucuripe à Linha Leste (Centro/Edson Queiroz), cuja construção foi iniciada em janeiro de 2014, mas segue sem previsão de conclusão.

Diferentemente de metrôs, que operam sobre trilhos eletrificados e em vias segregadas, VLTs são movidos a diesel e compartilham o tráfego urbano com outros veículos. Inclusive, essa última característica impactou o trânsito da cidade, gerando bloqueios, desvios, a desativação de uma das alças da Av. Senador Carlos Jereissati e, consequentemente, a construção de uma nova

Além de beneficiar a mobilidade de passageiros, turistas e trabalhadores, o projeto promete ainda urbanizar a região, ao instalar equipamentos como areninha, afiteatro, academia ao ar livre, pista de skate, entre outros. 

