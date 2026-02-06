Nova vacina da chikungunya será aplicada em 2 cidades do CE; veja data

Duas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) estão entre as dez do Brasil a antecipar a vacinação contra a chikungunya no SUS. A aplicação-teste do imunizante, inédito no país, tem início previsto para 11 de março em Maranguape e Maracanaú.

A vacina contra a chikungunya (IXCHIQ) está sendo implementada em caráter piloto, já que o Ministério da Saúde (MS) dispõe de quantidade limitada de doses. Por enquanto, é destinada à população de 18 a 59 anos, com algumas contraindicações (confira abaixo).

A escolha de Maranguape, por exemplo, se deu pelo perfil populacional. A cidade tem pouco mais de 105 mil habitantes, e a intenção do MS é promover a “imunidade de rebanho” para testar o impacto da proteção. É a segunda vez que o local recebe uma vacinação-piloto neste ano. A primeira foi em janeiro, com a vacina da dengue.

Veja também Ceará CE tem menor número de mortes por dengue em 18 anos, mas retorno de vírus gera alerta Ceará Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Cleonice Caldas, secretária de Saúde de Maranguape, estima que o município tem cerca de 60 mil moradores dentro do perfil da vacina, mas acredita que deve receber “de 25 mil a 30 mil doses” nesse momento. “Ainda não sabemos a quantidade exata, teremos uma reunião com o ministério para definir essas questões”, pontua.

De acordo com o MS, os municípios que receberão as doses da vacina contra a chikungunya foram definidos de acordo com os cenários epidemiológicos, logísticos e operacionais. Maracanaú, segundo cearense incluído na fase de teste, tem 234 mil habitantes.

Em 2025, Maranguape registrou 205 notificações de casos de chikungunya; e Maracanaú, 645 notificações. Os dados são do Integra SUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

A vacina contra a chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com uma farmacêutica franco-austríaca, será aplicada em dose única. Ela foi aprovada por agências regulatórias internacionais e pela Anvisa, em abril de 2025.

Durante a vacinação piloto da dengue, no início do ano, Maranguape utilizou os 35 postos de saúde da cidade para a imunização. Além disso, Cleonice lista que a gestão instalou um drive-thru, postos móveis em supermercados e indústrias, e realizou a aplicação “casa a casa” com equipes extras.

“Esses projetos-pilotos têm que ser feitos em poucos dias, normalmente duas semanas, vacinando um volume considerável. Já temos as estratégias, serão as mesmas da dengue, quando vacinamos quase 25.600 pessoas”, destaca a gestora.

Quem pode tomar a vacina da chikungunya

O público-alvo da vacina da chikungunya, neste momento, é a população de 18 a 59 anos, mas há algumas exceções, de acordo com o Ministério da Saúde. A vacina é contraindicada para:

Gestantes;

Lactantes;

Imunocomprometidos ou imunossuprimidos;

Pessoas com alergia a algum componente da vacina.

Durante a estratégia piloto, pessoas acima de 60 anos também não devem receber a vacina. “Esta orientação encontra base em um sinal de segurança publicado pela FDA e EMA, para possível exacerbação de doença crônica após a vacinação neste público”, explica o MS.

FDA (Food and Drug Administration) é a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Já a EMA é Agência Europeia de Medicamentos, que avalia e controla medicamentos na União Europeia (UE).

Vacina da chikungunya no SUS

A incorporação da vacina da chikungunya no SUS ainda está em avaliação e, quando ocorrer, será feita de forma gradual em todo o país, segundo informa o Governo Federal.

O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, e é a primeira vacina contra a doença a ser registrada no mundo, conforme o instituto.

A vacina é produzida com tecnologia de vírus atenuado, e “induz a produção de anticorpos sem causar a doença e com poucas reações adversas”, segundo informa o Butantan.

Os resultados de imunogenicidade (capacidade de induzir uma resposta imune) do ensaio clínico de fase 3 feito no Brasil foram:

100% em adolescentes com infecção prévia;

98,8% em adolescentes sem contato anterior com o vírus;

98,5% em adultos e idosos.

Durante os testes, feitos no Brasil e nos Estados Unidos, não foi registrado nenhum evento adverso grave.

Prevenção de dengue, zika e chikungunya

Apesar da chegada de vacinas importantes para frear a disseminação das arboviroses no Ceará e no Brasil, medidas sanitárias de proteção individual continuam sendo fundamentais, como lista o Ministério da Saúde:

Cobrir os reservatórios e qualquer local que possa acumular água, com telas/capas/tampas, impedindo a postura de ovos do mosquito Aedes aegypti;

Vistoriar quintais e remover recipientes, garrafas, pneus e outros objetos que possam acumular água da chuva;

Limpar calhas e bebedouros de animais para evitar a proliferação de larvas do mosquito;

Receber bem as equipes de agentes de combate às endemias durante as visitas domiciliares;

Intensificar a proteção contra picadas de mosquito, principalmente ao longo do dia, pois o Aedes aegypti é mais ativo;

Organizar mutirões de limpeza, manejo de resíduos e monitoramento de focos do Aedes aegypti (gestores e população).

A secretária Cleonice Caldas reforça que “a vacina traz a proteção coletiva, mas o combate aos criadouros é importantíssimo”.

“Nossa vigilância epidemiológica é bem ativa, temos parcerias com outras secretarias para fazer coleta de lixo, limpeza de quintais, informar a população sobre acondicionamento adequado de lixo, cobertura de caixas d'água, pneus e limpeza de quintas”, destaca.