Avenida Alberto Craveiro tem interdições para obras a partir desta quarta-feira (17)

A avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza, passa a ter interdições provisórias a partir desta quarta-feira (17). O bloqueio acontece para continuação das obras da nova linha Aeroporto-Castelão do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), e vai do condomínio Reserva Jardim, próximo à Via Marginal Riacho Martinho, até a rua Paula Frassinetti.

A interdição ocorre em ambos os sentidos da via e começa nas faixas próximas ao canteiro central. Durante as obras, a faixa exclusiva de ônibus estará liberada para tráfego misto, e uma nova ciclofaixa será implementada ao lado do canteiro central. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) já deu início à sinalização na região.

Legenda: As obras vão do Condomínio Reserva Jardim até a Rua Paula Frassinetti Foto: Secretaria de Infraestrutura

Os trabalhos, iniciados na região em julho desse ano, quando houve assinatura de ordem de serviço, fazem parte da expansão do metrô de Fortaleza, com a criação de linha que irá conectar a Estação Aeroporto até a Arena Castelão em um trajeto de oito minutos.

É previsto um trecho de 5,1 quilômetros e a construção de duas novas estações: Estação CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Estação Castelão. A linha passará pelas avenidas Carlos Jereissati e Alberto Craveiro.