Aviso de obra em avenida, indicando trecho em obras de 1,8 km, com motociclistas passando pelo local, sinalizando atenção e cuidado ao dirigir.

Ceará

Avenida Alberto Craveiro tem interdições para obras a partir desta quarta-feira (17)

Bloqueio faz parte dos trabalhos para construção da nova linha do VLT Aeroporto-Castelão

Redação 17 de Setembro de 2025
Incêndio próximo da Arena Castelão

Ceará

Incêndio atinge vegetação nas proximidades da Arena Castelão neste sábado (9)

Três guarnições das forças de segurança foram acionadas para conter as chamas, além de um helicóptero

Redação 09 de Novembro de 2024
Avenida Alberto Craveiro com o Castelão ao fundo

Ceará

Avenida Alberto Craveiro terá limite de velocidade reduzido para 50 km/h

Via receberá um pacote de intervenções de segurança viária, como prolongamentos de calçada e semáforos com tempo para pedestre

Redação 29 de Junho de 2023
Bloqueio da Av. Alberto Craveiro após acidente envolvendo três carros em 23 de fevereiro de 2023

Ceará

Três veículos se envolvem em acidente e provocam bloqueio da Av. Alberto Craveiro, em Fortaleza

Trânsito intenso é registrado no local no início da manhã desta quinta-feira (23)

Redação 23 de Fevereiro de 2023
fachada do posto de saúde edmar fujita, com viaturas em frente

Segurança

Três pessoas são detidas por mortes em posto de saúde de Fortaleza

A ação criminosa deixou ainda quatro feridos, segundo a SSPDS

Matheus Facundo 18 de Maio de 2022
Carro no posto

Segurança

Motorista abastece R$ 30 e foge sem pagar de posto de combustível em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso. Este é o segundo caso registrado no mês

Redação 26 de Outubro de 2021

Segurança

Motorista morre após carro capotar na avenida Alberto Craveiro

A vítima foi socorrida, mas veio a óbito no local

Redação 04 de Abril de 2021

Segurança

Motorista alcoolizado é preso após bater em veículo na rotatória da Alberto Craveiro

A mulher no carro atingido precisou ser socorrida para o Instituto Dr. José Frota (IJF)

Redação 09 de Janeiro de 2021
Trecho no sentido Aldeota-Castelão é liberado para o tráfego de veículos no viaduto da avenida Alberto Craveiro.

Metro

Trecho no sentido Aldeota-Arena Castelão do viaduto da Av. Alberto Craveiro é liberado

Duas pistas e as quatro alças de retorno do viaduto também foram liberadas

Redação 20 de Agosto de 2020

Metro

Viaduto da avenida Alberto Craveiro tem trecho liberado no sentido Castelão-Aldeota

Em obra, a via tem previsão de entrega para o mês de setembro

Redação 19 de Agosto de 2020
