Três veículos se envolvem em acidente e provocam bloqueio da Av. Alberto Craveiro, em Fortaleza

Três veículos se envolveram em um acidente na Av. Alberto Craveiro, no início da manhã desta quinta-feira (23), em Fortaleza, e provocaram o bloqueio parcial da via, nos dois sentidos. A interrupção de tráfego gerou trânsito no local. Vítimas tiveram somente ferimentos leves.

Segundo a TV Verdes Mares, o incidente aconteceu por volta das 5h, quando um carro, que trafegava no sentido Aldeota-Parangaba, se chocou contra um poste, localizado na ciclovia do logradouro. O equipamento de iluminação caiu sobre a faixa destinada aos ciclistas, espalhando estilhaços.

Em seguida, outro automóvel, que seguia pelo sentido contrário da avenida, Parangaba-Aldeota, não conseguiu frear e bateu contra o poste caído. Logo depois, o terceiro carro colidiu contra a traseira do segundo. Os ocupantes dos veículos não ficaram gravemente feridos, conforme informações da emissora.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) auxiliam o tráfego na Alberto Craveiro, que registra trânsito intenso e lento após cerca de quatro faixas, duas em cada sentido, serem bloqueadas devido ao episódio.

Por volta as 7h, a reportagem do Sistema Verdes Mares verificou que os carros envolvidos no acidente começaram a ser retirados do local.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.