Todas as cidades do Ceará estão sob alerta para chuvas intensas; veja previsão

Todas as cidades cearenses estão dentro da área com alerta de chuvas intensas, quando podem acontecer precipitações entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de 40 a 60 km/h, no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Previsão do tempo aponta chuvas até, pelo menos, sexta-feira (24) no Estado.

Mas o perigo potencial, apontado pelo Inmet, está relacionado às precipitações até as 10h desta quinta-feira (23). O Ceará está no primeiro dos três níveis de alerta, quando há baixo risco de corte de eletricidade, queda de árvores ou registros de alagamentos.

As chuvas podem ser de até 50 mm/dia e os ventos chegam até 60 km/h.

Ainda assim, a orientação do Instituto é de não se abrigar debaixo de árvores, nem estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. A população também deve evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo

As cidades devem continuar sendo banhadas nos próximos dias, como aponta a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Legenda: Chuvas da sexta-feira podem ser de fracas a fortes Foto: Thiago Gadelha

Quarta-feira (22)

O céu varia entre nublado e parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões com intensidade fraca/moderada.

A tarde e noite deve ser de chuvas isoladas no Maciço de Baturité, no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Jaguaribana, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Quinta-feira (23)

De modo geral, o céu permanece nublado ou parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões do Estado. Isso deve acontecer de forma fraca ou moderada.

Chuvas isoladas acontecem na faixa litorânea, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri pela manhã.

No restante do dia, essas precipitações pontuais afetam o Maciço de Baturité, no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Jaguaribana, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Sexta-feira (24)

As chuvas previstas são de intensidade fraca, moderada e forte com céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

A faixa litorânea, o sul do Sertão Central e Inhamuns e o Cariri devem ter céu parcialmente nublado com chuvas isoladas entre a madrugada e a manhã.

Já no período da tarde e da noite, as chuvas pontuais ocorrem no Maciço de Baturité, no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Jaguaribana, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

