Avenida Alberto Craveiro terá limite de velocidade reduzido para 50 km/h

A avenida Alberto Craveiro, no trecho entre a rotatória do estádio Castelão e a rua São Pedro, será a próxima via de Fortaleza a ter o limite de velocidade reduzido de 60 quilômetros por hora para 50 km/h. As intervenções que acompanham a readequação da máxima permitida começam a ser executadas na noite desta quinta-feira (29).

Tão logo o novo limite seja instalado, os condutores terão três meses para se adaptarem à mudança.

De acordo com a Prefeitura, a avenida terá sua sinalização renovada em 30 cruzamentos e ganhará dois novos semáforos com tempo para pedestres e 22 vagas de estacionamento. Além disso, será requalificada a pintura no entorno de escolas e feito prolongamentos de calçadas para facilitar a travessia de quem se desloca a pé na região.

"Ao ajustarmos o limite máximo de 60 para 50 km/h, estaremos aumentando em dez vezes a chance do pedestre sobreviver no caso de um atropelamento. Isso quer dizer que, quanto maior a velocidade, menor é o tempo de reação diante de qualquer interferência que venha a surgir no trânsito", entende Antônio Ferreira, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Colisões de trânsito

Em pouco mais de quatro anos, entre janeiro de 2019 e o último mês de maio, foram registradas 239 colisões de trânsito na avenida Alberto Craveiro, sendo 11 fatais, 202 com vítimas feridas e 13 atropelamentos. Esse foi o principal motivo para o Executivo municipal decidir readequar a velocidade máxima permitida na via.

Neste ano, também receberam a intervenção de segurança viária vias como Dom Manuel, Aguanambi, Porto Velho, Treze de Maio e Pontes Vieira. E, conforme o cronograma da AMC, as próximas serão as avenidas I, no bairro José Walter, e Carneiro de Mendonça, no Demócrito Rocha.

Redução de mortes

A avenida Presidente Castelo Branco, também conhecida como Leste-Oeste, foi a primeira via da Capital a ter o limite de velocidade reajustado para 50 km/h, em 2018. Segundo a Prefeitura, a avenida registrava uma média de 11 mortes por ano. No entanto, em 2022, já não registrou mais nenhum óbito.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o excesso de velocidade é o fator responsável por uma a cada quatro mortes no trânsito e que, por isso, os limites em vias com alta taxa de acidentalidade viária e significativo volume de tráfego devem ser reajustados.

"Uma readequação da velocidade não impacta no tempo de viagem, visto que aumenta apenas seis segundos por quilômetro, mas é indispensável para salvar vidas", reforça Antônio Ferreira.

