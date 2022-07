Torcedores se arriscam no teto de ônibus na ida para o Clássico-Rei

Torcedores do Ceará foram flagrados "surfando" no teto de ônibus durante a ida para o estádio Castelão. Às 20h, Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Nas imagens abaixo, dezenas de torcedores subiram no ônibus em plena Av. Alberto Craveiro.

Em mais um clássico-rei da temporada, o jogo de hoje terá 70% de torcedores alvinegros e 30% de tricolores.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que 32 agentes e orientadores de tráfego vão atuar na operação, com intuito de garantir a segurança viária e auxiliar na chegada e saída de torcedores.

Mais de 460 policiais militares estão à serviço no jogo. São 250 na parte interna do estádio e outros 219 na área externa. Outros 18 policiais civis e 58 guardas municipais também vão atuar na partida. O efetivo dará o suporte de segurança em conjunto com os demais órgãos estaduais e municipais.

