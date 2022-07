Ceará x Fortaleza pela Copa do Brasil: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Um jogo que pode determinar muito mais que uma classificação. Assim é o Clássico-Rei desta quarta-feira (13). Quando a bola rolar, às 20 horas, na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza se enfrentarão em partida que é crucial para os dois treinadores e, também, pode ser determinante para o resto da temporada.

Palpites para o jogo

inter@

Isso porque, no Campeonato Brasileiro, os dois times estão na zona de rebaixamento - com o Fortaleza sendo o lanterna. O momento não é bom e avançar às quartas de final da Copa do Brasil eliminando o maior é, além de ótimo resultado esportivo, garantia de importante premiação financeira e injeção de ânimo para o principal objetivo da temporada.

Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Fortaleza pode até perder por um gol de diferença que estará classificado. O Ceará precisa vencer por três gols de vantagem para avançar no tempo normal, ou por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Como o Ceará chega para o Clássico-Rei

Legenda: O volante Richardson volta ao time titular do Ceará na Copa do Brasil após cumprir suspensão na Série A Foto: KID JUNIOR

O Alvinegro terá força praticamente máxima para a partida. O único desfalque certo é do atacante Erick, que segue se recuperando de cirurgia. O volante Richardson, que ficou fora contra o Fluminense, está de volta ao time.

Com a necessidade de vencer o jogo, o técnico Marquinhos Santos deverá mandar a campo uma equipe mais ofensiva, no 4-2-3-1, com Zé Roberto no comando do ataque.

O Vovô terá maioria da torcida nas arquibancadas pela primeira vez desde a volta do público. E para embalar ainda mais os jogadores, a diretoria abriu o treinamento de ontem para que os torcedores pudessem incentivar a equipe.

Uma das principais referências da equipe, o meia-atacante Vina destacou que o time segue focado em reverter a vantagem do rival.

Como o Fortaleza chega para o Clássico-Rei

Legenda: Juninho Capixaba será titular no Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Em jogo que deverá marcar a despedida de Yago Pikachu, o Fortaleza entra em campo com a vantagem construída no jogo da ida. Mesmo assim, o centroavante Silvio Romero garantiu que o time não pensa em jogar pelo regulamento.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem os retornos de três jogadores importantes que ficaram de fora na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Mas despista sobre a escalação.

Certo é que o Tricolor deverá apostar em uma proposta de maior marcação, com solidez defensiva e velocidade para contra-atacar. Por isso, a tendência é de utilizar três volantes e dois atacantes de velocidade.

O Tricolor tenta se recuperar de semanas difíceis, com eliminação na Copa Libertadores e três jogos sem vitórias na Série A.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do streaming Amazon Prime. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Ceará x Fortaleza

Copa do Brasil - Oitavas de Final

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 13 de julho de 2022, às 20 horas

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard e Richardson; Vina, Lima e Mendoza; Zé Roberto (Cléber). Técnico: Marquinhos Santos

Fortaleza: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Ronald e Juninho Capixaba; Moisés e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.