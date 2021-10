Motorista abastece R$ 30 e foge sem pagar de posto de combustível em Fortaleza

Um motorista abasteceu o veículo e saiu sem pagar de um posto de combustíveis, no último sábado (23), na Avenida Alberto Craveiro, no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Conforme relatos de testemunhas, o valor do golpe foi de R$ 30. Esse é o segundo caso registrado nos últimos dias.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura, por intermédio do 16º Distrito Policial, o furto ocorrido no estabelecimento comercial.

Câmeras internas de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um frentista atende o condutor. Quando o trabalhador afasta-se para pegar a máquina de cartão de crédito, o homem foge do local.

Segundo a SSPDS, um Boletim de Ocorrência (B.O) e as imagens ajudarão no trabalho policial. A pasta disse que "mais informações serão repassadas posteriormente".

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina, no período do furto, era de R$ 6,62, em Fortaleza. Assim, o homem abasteceu, em média, o equivalente a 4,5 litros sem pagar.

Procurado, o estabelecimento não quis se pronunciar sobre o caso.

Caso semelhante

Na última sexta-feira (15), um motorista também fugiu após abastecer o veículo em um posto de combustíveis na Avenida Osório de Paiva, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou imagens da ocorrência por volta das 13h30. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou na ocasião, em nota enviada ao Sistema Verdes Mares, que o 5º Distrito Policial (5º DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura o furto.