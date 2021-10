Petrobras anuncia novo reajuste da gasolina e do diesel

A Petrobras informou, nesta segunda-feira (25), que irá reajustar os preços dos litros da gasolina e do diesel nas refinarias. Os aumentos serão de 7% e 9%, respectivamente. Conforme comunicado, os novos valores passam a vigorar a partir desta terça-feira (26).

Pelas novas regras, o custo médio da gasolina A da Petrobras passará, para as distribuidoras, de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 (7,04%).

Já o litro do diesel A passará de R$ 3,06 para R$ 3,34, aumento médio de R$ 0,28 (9,15%). Com o aumento nas refinarias, a elevação do custo do produto deve ser repassada ao consumidor final ao longo da semana.

A estatal justificou que os "ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras".

"O alinhamento de preços ao mercado internacional se mostra especialmente relevante no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021", informou.