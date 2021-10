Reajuste do frete deve chegar de forma integral aos consumidores cearenses

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou na última quinta-feira (21) a nova tabela de preços dos fretes, que prevê reajustes entre 4,54% e 5,90% a depender do tipo de veículo e classe de carga.

Segundo Maranhão, nem todos os setores repassarão os novos custos dos fretes ao consumidor, mas as empresas podem passar integralmente o aumento nas despesas em itens que tenham maior valor agregado.

Reajuste no preço dos fretes

A tabela de preços de fretes foi atualizada devido ao aumento no preço dos combustíveis, conforme prevê a legislação. Por lei, sempre que a oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional for superior a 10%, o órgão precisa publicar nova norma com pisos mínimos.

O menor reajuste médio realizado pela agência foi relativo à tabela de transporte rodoviário de carga lotação, de 4,54%. As operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas estão em seguida, com alteração média de 5,10%.

A terceira tabela, de transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho, sofreu reajuste médio de 5,36%. Por fim, a de operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho teve o maior reajuste, de em média em 5,90%.

Conforme o presidente do Setcarce, o reajuste atual já é defasado tendo em vista os aumentos dos combustíveis.

“Quando sai o reajuste eles fecham em uma determinada data e vão trabalhar os reajustes. Acontece que o aumento dos combustíveis está tendo uma frequência muito grande e quando estavam fazendo esses cálculos teve um novo aumento de combustíveis. É realmente muito complexo”, explica.

Ele afirma que a atualização da tabela é necessária tendo em vista o aumento nos custos de operações dos caminhoneiros e empresas de logística, seja devido à alta dos combustíveis ou de ferramentas, como pneus e peças de veículos. Quem sofre mais com isso são as pequenas empresas e os caminhoneiros autônomos.

Marcelo Maranhão presidente da Setcarce A grande empresa é movida por contratos que preveem cláusulas de reajustes. Já o pequeno empresário e o autônomo não têm essa possibilidade de negociação. Tem que pagar o preço da bomba no dia, se subiu hoje, hoje ele já está pagando mais caro

Impacto no consumidor

Marcelo Maranhão explica que o impacto da nova tabela para o consumidor depende do tipo de produto. Segundo ele, é difícil prever em que grau a alta chegará às prateleiras já que as empresas atualmente encontram dificuldade em repassar aumento nos custos tendo em vista o valor já alto dos produtos nos mercados.

“Grande parte disso vai ser repassado, mas não está sendo repassado integralmente apesar de a gente ver um grande reajuste em determinados produtos como carne, gêneros alimentícios, peças de veículos. Tem uma parte que não é repassada por conta da queda no consumo. Mas uma parte com certeza será repassada”, destaca.

Ele considera que o impacto deve ser sentido sobretudo em bens de primeira necessidade, cujo aumento nos preços não impacta o consumo de forma tão significativa. Essa alta, contudo, não deve ocorrer levando em conta todo o reajuste da ANTT.

Redução de preços

O Índice FreteBras do Preço do Frete (IFPF) percebeu uma redução de 6,63% nos preços dos fretes no Ceará em agosto, comparado a julho. Os dados consideram os usuários da Fretebras, que conecta uma base de 14 mil empresas com 600 mil caminhoneiros.

O diretor de Operações da FreteBras, Bruno Hacad, percebe que a redução nos preços ocorreu devido a uma questão de oferta e demanda, já que o estado teve uma queda de 12% no volume de fretes em agosto comparado ao mês anterior.

Apesar da queda em agosto, a plataforma espera uma estabilização dos preços no último trimestre deste ano. Com relação à nova tabela da ANTT, Bruno recomenda que os usuários avaliem os custos para negociar os melhores preços de frete.

“Nós sabemos o quanto um reajuste pode fazer a diferença. Na FreteBras, nós encorajamos os caminhoneiros a sempre calcularem o custo que terão para uma determinada viagem antes de negociar, para não rodar no prejuízo”, diz.

