Fundo do antigo PIS/Pasep começa a ser pago nesta sexta-feira (28); saiba se tem direito

Começa nesta sexta-feira (28) o pagamento do primeiro lote do antigo Fundo PIS/Pasep. A Caixa Econômica Federal vai liberar o recebimento do dinheiro para quem realizou a solicitação de cotas até o dia 28 de fevereiro. Para os que não solicitaram e querem entrar no segundo lote, é preciso fazer o pedido até segunda-feira (31).

Neste primeiro pagamento, mais de 18 mil contribuintes irão receber valores, segundo informações do Ministério da Fazenda. O montante pode mudar de acordo com o tempo de trabalho e a remuneração recebida na época.

Para saber se tem direito ao recebimento do fundo e quanto poderá receber, o trabalhador precisa entrar no site do Sistema de Ressarcimento do Pis-Pasep - Repis, do Ministério da Fazenda. A consulta desses valores também pode ser feita através do aplicativo do FGTS.

Veja também Negócios Empréstimo consignado CLT deve começar a ser ofertado por grandes bancos em abril; entenda Negócios Vai declarar Imposto de Renda pela primeira vez em 2025? Veja passo a passo

QUEM TEM DIREITO DE RECEBER O PIS/PASEP?

Terá direito ao fundo do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público no período de 1971 a 1988, e que ainda não realizou o saque.

O pagamento ocorre exclusivamente pela conta individual do trabalhador na Caixa Econômica Federal.

O prazo para o pagamento é de um mês após o deferimento da solicitação de ressarcimento, de acordo com as datas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.

Calendário de saque do fundo PIS/Pasep

Pedidos feitos até Data do pagamento 28/2/2025 28/3/2025 (sexta-feira) 31/3/2025 25/4/2025 (sexta-feira) 30/4/2025 26/5/2025 (segunda-feira) 31/5/2025 25/6/2025 (quarta-feira) 30/6/2025 25/7/2025 (sexta-feira) 31/7/2025 25/8/2025 (segunda-feira) 31/8/2025 25/9/2025 (quinta-feira) 30/9/2025 27/10/2025 (segunda-feira) 31/10/2025 25/11/2025 (terça-feira) 30/11/2025 26/12/2025 (sexta-feira) 31/12/2025 26/1/2026 (segunda-feira)

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

*Estagiária sob a supervisão da editora Mariana Lazari