Ponto da Moda inaugura loja no José Walter nesta terça-feira (1)

A Ponto da Moda, rede de varejo de moda do Ceará, inaugura nova loja no bairro José Walter, em Fortaleza, na próxima terça-feira (1), a partir das 8 horas. A nova unidade está localizada na Av. Presidente Costa e Silva, 2646, e traz um design moderno e um ambiente planejado para proporcionar mais conforto e praticidade aos clientes.

De acordo com Renan Ximenes, diretor de estratégia e marketing da Ponto da Moda, a escolha do bairro para a inauguração faz parte de uma estratégia de expansão focada no desenvolvimento de novos mercados. "Vimos no José Walter um local estratégico, com uma densidade demográfica significativa e um projeto comercial bem estruturado. Acreditamos que essa unidade será um ponto de referência para os clientes da região, oferecendo moda acessível e serviços diferenciados", explica Renan.

Além da nova estrutura, a inauguração marca o lançamento do Ponto Card, clube de vantagens que oferecerá benefícios exclusivos aos clientes cadastrados, como descontos e programa de pontos. A novidade também funciona como cartão de crédito e permite o parcelamento das compras em até 6x sem juros e 12x com juros.

A loja também oferecerá brindes para quem realizar compras no dia da inauguração, além de condições especiais para o público.

Entre os diferenciais da nova loja, um dos destaques é o serviço de bordado gratuito para toalhas adquiridas, uma exclusividade da marca. "Essa unidade chega com diversas inovações para melhorar a experiência de compra dos nossos clientes", reforça o diretor.

A Ponto da Moda possui diversas unidades em Fortaleza, incluindo no Centro, no RioMar Kennedy e no North Shopping Jóquei, além de lojas em outros municípios cearenses, como Juazeiro do Norte e Eusébio. A nova loja no José Walter faz parte do plano de expansão da rede, que já conta com 14 unidades e tem o objetivo de alcançar 20 lojas até 2028 em diferentes bairros e cidades cearenses.

Serviço

Inauguração da nova loja no José Walter

Data: 01/04/2025, a partir das 8h

Local: Av. Presidente Costa e Silva, 2646 – Mondubim, Fortaleza-CE

Endereços das lojas:

Fortaleza:

Rua Guilherme Rocha, 203 / 213 - Centro (Matriz)

Rua Solon Pinheiro, 24 - Centro (Filial)

Av. Frei Cirilo, 3270 - Cajazeiras (Buena Vista Shopping Messejana)

Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy (Shopping RioMar Kennedy)

Av. Lineu Machado, 419 - Piso 1 - Bonsucesso (North Shopping Jóquei)

Pacajus: Pedro Philomeno, Gomes, 356 - Centro

Cascavel: Rua Francisco Galdino de Souza, 2319, Shopping Cascavel

Juazeiro do Norte: Rua São Luis, 21 – Centro

Maracanaú: Rua 16, 331 – Jereissati I

Sobral: Rua Joaquim Ribeiro, 663 anexo 667 - Centro

Caucaia: Av. Edson da Mota Correa, 720 - Centro

Eusébio: Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Loja 10 (Shopping Eusébio)

Atendimento online:

Por meio do WhatsApp: (85) 99617-1019

Site: www.lojaspontodamoda.com.br

Instagram: @lojaspontodamoda