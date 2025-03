Mais caros, ovos grandes podem ficar menores com nova regra: 'quase de codorna' 

Além do preço do ovo ter disparado desde fevereiro, por conta da pressão no mercado internacional, os consumidores cearenses têm se deparado com ovos menores. Mesmo comprando bandejas com a mesma nomenclatura de antes, o produto parece ter diminuído na proporção e pesado mais no bolso.

Muitos sãos os motivos para este feito, mas o principal deles é a mudança das regras que definem a classificação dos ovos. Além disso, mesmo nestes casos em que o produto não é feito de forma industrial, já que vem naturalmente da galinha, é possível o consumidor reivindicar por seus direitos, caso se sinta lesado.

Sabrina Melo, funcionária pública, afirma que comprou uma bandeja de ovos grandes, mas que se assustou com o tamanho ao comparar em casa com aqueles que já tinha na geladeira.

Quando eu abri, era quase um ovo de codorna e o preço ainda subiu”. Sabrina Melo funcionária pública

Complicando receitas

Ela ainda lembra que o tamanho dos ovos influencia no sucesso das receitas de bolo. “Se é muito pequeno, fica difícil de seguir as medidas. Na receita diz ali, "X" ovos, mas esse ovo é 2/3 do que era um ovo quando escreviam as receitas. Aí, estraga”.

Já Rose Ferreira, vendedora de lanches no bairro Dionísio Torres, destaca que atualmente o tamanho do ovo está “um pouco melhor”.

Agora a gente tá conseguindo encontrar um pouco maior porque estiveram muito pequenos, mesmo.

Era difícil, porque a gente comprava uma bandeja com 30 ovos e acabava tendo que colocar dois ovos no lanche por conta do tamanho”. Rose Ferreira vendedora de lanches

Legenda: Ao abrir as caixas, ou até mesmo nas bandejas, consumidores se deparam com ovos menores Foto: Paloma Vargas

O local onde Rose trabalha também chegou a vender bandejas de ovos por muito tempo. “Com o aumento do preço dos ovos, nós paramos de vender na bandeja. Porém, ainda vendemos na unidade, que sai a R$ 1".

Preços estão subindo, segundo analista do mercado

O analista de Mercado das Centrais de Abastecimento do Estado do Ceará (Ceasa S/A), Odálio Girão, comenta que “os ovos têm apresentado, realmente, uma redução no tamanho e o preço tem ficado mais elástico”. No caso do ovo vermelho, por exemplo, ele diz que a bandeja de 30 unidades, subiu 6,38%, e está sendo vendido a R$ 25 a bandeja com 30 unidades.

“Mesmo assim, a quantidade colocada no mercado para os ovos tem sido reduzida devido ao alto consumo. A demanda está grande por ovos, devido à questão da carne e do pescado estarem caros. Tanto o ovo branco como o vermelho, estão muito procurados”, explica.

Tamanhos seguem tendência mundial

O diretor da Associação Cearense de Avicultura (Aceav) e da Avine, Airton Carneiro Júnior, afirma que a possível redução no tamanho notada pelos consumidores não é uma tentativa de compensar os valores para manter mais baixo. “O que aconteceu foi uma mudança na apresentação dos ovos, por conta da mudança de legislação que alterou o peso dos ovos”.

Ele ainda explica que antes da Portaria SDA/MAPA No 1.179, de 5 de setembro de 2024, que tinha prazo para entrar em vigor até 5 de março de 2025, o Brasil possuia seis tamanhos de ovos, com intervalos próximos de 5 gramas entre um tamanho e outro.

“A mudança seguiu uma tendência que existe no mundo de ajustar a classificação dos ovos para menos faixas e com intervalo de peso de 10 gramas. Isso torna mais perceptível as diferenças e causa menos erros por imprecisão. Por isso o consumidor começou a encontrar uma diferença no peso dos ovos no supermercado, explica”.

Conforme a Iniciativa Mira (Mapping, Informing and Raising Awareness), criada para conectar empresas e produtores, impulsionando a transição para sistemas mais sustentáveis na produção animal, em alguns casos, pode haver uma leve variação sazonal, no tamanho do ovo, especialmente devido ao impacto do calor excessivo sobre as galinhas.

No verão, por exemplo, o estresse térmico pode reduzir o tamanho dos ovos. No entanto, eles afirmam que os produtores ajustam o manejo e a nutrição para minimizar essas oscilações.

Entenda o que pode influenciar a produção dos ovos

Idade das galinhas: as mais jovens tendem a produzir ovos menores, enquanto as mais velhas botam ovos maiores.

Genética: algumas linhagens de poedeiras são selecionadas para produzir ovos maiores ou menores.

Nutrição: a alimentação das aves impacta diretamente o peso e tamanho dos ovos. Dietas inadequadas, com deficiência de proteínas ou minerais como cálcio, podem resultar em ovos menores.

Ambiente e manejo: condições como temperatura elevada, estresse térmico e densidade populacional podem afetar a produção e o tamanho dos ovos. Mas geralmente os produtores estão preparados para essas mudanças e tomam as medidas para não afetar a produção.

Padrões são definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária

Independentemente da estação, os ovos devem seguir os padrões de classificação estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), conforme a Portaria SDA/MAPA nº 1.179/2024, de setembro de 2024, que define os tamanhos com base no peso (Veja tabela abaixo).

Essa classificação visa uniformizar a nomenclatura dos ovos in natura e dos produtos de ovos não submetidos a tratamento térmico. A Portaria nº 1.179/2024 revogou três portarias anteriores, que tratavam dos requisitos para granjas avícolas e unidades de beneficiamento de ovos.

Classificação do ovo:

(por peso unitário, em gramas)

Jumbo: mínimo de 68g

Extra: mínimo de 58g - máximo 67,99g

Grande: mínimo de 48g - máximo 57,99g

Médio: mínimo de 38g - máximo de 47,99g

De acordo com Cirliane Freitas, assessora da iniciativa Mira no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, “como a padronização se baseia no peso médio da dúzia, pode haver variações dentro da mesma embalagem”.

“Se os consumidores estão percebendo ovos menores do que o esperado, para entender melhor, uma opção seria comparar o peso real dos ovos adquiridos com a faixa indicada na categoria”.

Consumidor precisa saber os seus direitos

Advogado e presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon), Leonardo Leal, reforça que no caso do ovo não é possível que o consumidor se atenha somente ao visual do produto, mas sim que busque saber a gramatura, caso tenha desconfiança de que está sendo lesado.

Legenda: Ao comprar ovos, consumidor busca pelos maiores e com o preço mais em conta Foto: Paloma Vargas

"Nesse ponto há uma grande vulnerabilidade do consumidor. É provável até que por essas mudanças regulamentadoras recentes, tenha ocorrido alguma percepção alterada do consumidor em relação aos tamanhos".

Ele explica que o mais importante neste caso é que exista uma fiscalização efetiva e uma atenção do consumidor.

"Para o consumidor é muito difícil constatar um vício dessa natureza, um chamado vício de quantidade, porque normalmente o consumidor não vai andar por aí com uma balança que ele possa aferir o peso do ovo e verificar se está conforme a regulamentação", diz Leal, lembrando que a forma com que o ovo é embalado para a venda pode inviabilizar esse tipo de pesagem por parte do consumidor.

Contudo, constatando o vício de quantidade, há o artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece o direito à troca do produto por outro da mesma espécie, com a gramatura correta, ou até mesmo a restituição da quantidade paga monetariamente atualizada.

"É importante que o consumidor esteja atento à rotulagem, esteja atento as gramaturas das classificações existentes e caso desconfie, que busque formas de confirmar se o produto tem o peso correto para ter aquela classificação descrita na embalagem", reforça Leal.