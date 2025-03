Aos 27 anos, empresária fatura R$ 10 milhões e vira referência no ramo de acessórios

Em apenas quatro anos, a Resiliência Bijoux se consolidou como uma das maiores atacadistas de folheados e acessórios do Norte e Nordeste, alcançando um faturamento anual de R$ 10 milhões. Fundada por Luana Santos, de 27 anos, em 2020, a empresa se destaca pelo seu modelo de negócios que combina fabricação própria e importação de produtos de alta qualidade, atendendo tanto ao varejo quanto ao atacado.

O mercado de acessórios no Brasil tem se expandido rapidamente nos últimos anos, impulsionado pela demanda por peças de qualidade a preços acessíveis. De acordo com pesquisa da Bain & Company (2024), o setor de joias cresceu 18% nos últimos cinco anos, atingindo R$ 74 bilhões em 2022. A previsão é que esse valor dobre até 2030. Nesse cenário, a Resiliência Bijoux se posiciona de forma estratégica para atender à crescente demanda por acessórios sofisticados e acessíveis.

“O crescimento acelerado da Resiliência é o resultado de uma combinação de fatores estratégicos que sempre nortearam nossa trajetória, como oferecer acessórios que unissem beleza, exclusividade e propósito. Buscamos sempre trazer tendências do mercado de moda e acessórios de uma forma autêntica, adaptada ao nosso público”, afirma Luana Santos, empresária e fundadora da marca.

Com mais de 3 milhões de colares vendidos no último ano, a Resiliência Bijoux é reconhecida pela qualidade de seus acessórios folheados, que combinam design moderno e alta durabilidade. A empresa se destaca por oferecer peças exclusivas para lojistas e empreendedores que buscam se destacar no mercado.

Além disso, a Resiliência Bijoux investe fortemente na presença digital. A ampliação da plataforma online facilita o acesso aos produtos e oferece suporte personalizado aos revendedores e empreendedores do setor. Essa estratégia tem sido crucial para a expansão da marca, permitindo que ela alcance consumidores em diferentes estados e consolide sua posição no mercado de acessórios.

“A presença digital tem sido um dos pilares do nosso crescimento. Além de uma vitrine, usamos as redes sociais como um canal de relacionamento com o cliente e posicionamento. Criamos conteúdos que vão além de mostrar os produtos — falamos sobre resiliência, fé, força feminina, autenticidade e autoestima. Esses valores são essenciais para construir uma marca sólida e verdadeira, gerando uma conexão genuína com o nosso público”, comenta Luana.

Serviço

Resiliência Bijoux — Atacado de folheados e semi-joias

Instagram: @resilienciabijoux

Contato: (85) 99919-0145