Inadimplência do aluguel no Ceará cresce neste início de 2025

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará subiu de 4,17% em janeiro para 5,14% em fevereiro de 2025, segundo dados da plataforma Superlógica. Apesar da alta mensal, o índice recuou 1,75 ponto percentual na comparação com fevereiro de 2024, quando a inadimplência era de 6,89%.

No recorte por tipo de imóvel, os apartamentos tiveram queda na inadimplência, passando de 3,82% para 3,28%, e as casas de 5,97% para 5,86%. Já os imóveis comerciais apresentaram taxa de 7,19%, inferior aos 7,39% registrados no mês anterior.

A média da região Nordeste ficou em 4,88%, atrás apenas da região Norte (5,96%). No ranking nacional, o Sul registrou a menor inadimplência (2,71%).

De acordo com a Superlógica, os dados refletem a pressão sobre o orçamento das famílias no início do ano. Segundo Manoel Gonçalves, diretor da empresa, o cenário requer acompanhamento atento diante das projeções de inflação e juros em alta nos próximos meses.