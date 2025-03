Apostas simples de Fortaleza ganham quase R$ 100 mil na Mega-Sena

Duas apostas simples de Fortaleza ganharam, juntas, o prêmio de R$ 96.816,82 no concurso 2846 da Mega-Sena, na noite desse sábado (29). Cada uma faturou R$ 48.408,01.

Uma aposta vencedora foi registrada pelo internet banking da Caixa Econômica Federal, enquanto a outra foi em uma lotérica física.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões. O próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira, 1º de abril.

Resultado Mega-Sena do concurso 2846

01 - 12 - 16 - 17 - 25 - 57

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

