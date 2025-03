Pague Menos aumenta o capital na bolsa de valores; ações valem quase R$ 2 bilhões

A cearense Pague Menos anunciou que vai aumentar o capital da companhia. A divulgação foi feita por meio de Fato Relevante aos acionistas. Vale lembrar que a empresa tem capital aberto na B3, a principal bolsa de valores do País.

Segundo o comunicado, a Pague Menos vai sair de R$ 1,76 bilhão para quase R$ 1,89 bilhão em capital, aumento equivalente a R$ 124,1 milhões. A alta já havia sido anunciada pela companhia em avisos anteriores realizados desde dezembro de 2024.

As novas ações já estão disponíveis desde a última quarta-feira (26), quando foi divulgado o Fato Relevante. O aumento do capital fará com que a Pague Menos aumente em mais de 40 milhões o número de papéis negociados na B3. Cada uma das ações recém-integralizadas será comercializada por exatos R$ 3,03.

Ao todo, a companhia farmacêutica cearense saiu de 581,7 milhões de ações para pouco mais de 622,6 milhões. O valor dos papéis, somados, chega a quantia aproximada de R$ 1,89 bilhão.

Esse é o valor de mercado da Pague Menos na B3, isto é, o preço equivalente a todas as ações da companhia (100%) negociadas. O aumento de capital é uma estratégia utilizada por empresas de capital aberto — caso da cearense — para, dentre outras razões, expansão de operações e projetos e reforço no caixa.

A Pague Menos é a maior empresa varejista do Ceará, segundo dados de 2024 do ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), com faturamento de quase R$ 12 bilhões. Nacionalmente no segmento de drogarias, a empresa ocupa a terceira posição.

Nos resultados financeiros da companhia de 2024, divulgados no início de março, a empresa atingiu lucro líquido de R$ 152 milhões, alta de mais de 1070% em relação a 2023, quando o indicador foi de R$ 14,2 milhões. O lucro bruto subiu 32%, alcançando R$ 628,5 milhões.

Principal concorrente no Norte e Nordeste, RaiaDrogasil tem quase o triplo de ações na B3

A rede cearense de farmácias ocupa a terceira posição dentre as maiores no segmento de drogarias no País atrás das paulistas RD Saúde, líder do setor e dona da Droga Raia e da Drogasil, e da DPSP, proprietária das Drogarias Pacheco e São Paulo.

Enquanto a DPSP tem capital fechado, a RD Saúde negocia ações na B3. Conforme informações de 2024 divulgadas no último resultado financeiro da companhia, a empresa tem mais de 1,71 bilhão de papéis na bolsa de valores. Cada um deles valia, em 28 de março de 2025, R$ 19,36, totalizando R$ 33,26 bilhões em valor de mercado.

Para efeitos comparativos, o número de ações negociadas pela RD Saúde na B3 é atualmente 276% superior as da Pague Menos. Vale lembrar que, embora a primeira seja a maior do País do segmento de drogarias e até mesmo perfumaria, ambas as empresas têm foco em regiões geográficas distintas.

A RD Saúde tem mais de 60% das lojas no Sudeste e no Sul do País. A Pague Menos, por sua vez, atua principalmente no Norte e Nordeste do Brasil, sobretudo após a aquisição da paraense Extrafarma. Apesar disso, as duas companhias têm lojas em todos os Estados brasileiros.