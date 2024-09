Pague Menos é a terceira maior empresa do País no segmento de drogarias; veja ranking

No ranking divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) de 2023 em parceria com a Cielo das maiores empresas varejistas do Brasil, a cearense Pague Menos mais uma vez aparece em destaque. A rede é a terceira maior do setor farmacêutico do País, com faturamento no ano passado que se aproxima dos R$ 12 bilhões.

Atuando há mais de 40 anos no mercado farmacêutico, a Pague Menos foi se consolidando como uma das maiores empresas do Estado, e há alguns anos ostenta o posto de maior varejista cearense e uma das 20 maiores do País, figurando na 19ª posição dentre todos os segmentos, a frente de companhias famosas em todo o Brasil como Burguer King, Cacau Show e Outback.

Em 2023, o Grupo Pague Menos continuou se aproximando da ponta do segmento de drogarias. A liderança ainda é isolada e ocupada pela RD Saúde, empresa que administra a Droga Raia e a Drogasil, seguida pela DPSP, proprietárias das farmacêuticas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco.

As duas são consideradas as maiores empresas do setor de drogarias no País e têm sede em São Paulo, ao contrário da Pague Menos, que mantém a matriz no Ceará. Das três, porém, foi a rede cearense quem mais cresceu em faturamento na comparação com 2022.

Em termos percentuais, a alta no número de vendas da Pague Menos foi de 22%, saindo de R$ 9,819 bilhões para R$ 11,961 bilhões. RD Saúde e DPSP, embora tenham registrado aumentos, cresceram menos do que a empresa cearense: 17% e 10%, respectivamente.

Quando são consideradas ainda as empresas do setor de perfumaria, a Pague Menos fica na quinta posição. Grupo Boticário, dono de marcas como O Boticário, Eudora e Quem Disse Berenice?, e Natura&Co, responsável por bandeiras como Avon e Natura, aparecem, respectivamente, na segunda e terceira posição do segmento. RD Saúde e DPSP surgem na liderança e na quarta posição.

Pague Menos é a segunda maior rede de farmácias do Brasil em número de lojas

Ainda que o grupo fique atrás da DPSP no que diz respeito ao faturamento, a Pague Menos fica à frente no que diz respeito ao número de lojas. Somente a RD Saúde é maior do que os cearenses em quantidade de estabelecimentos abertos em todo o Brasil.

Já quando considerado o setor inteiro de drogarias e perfumarias, que a SBVC considera como sendo um só, a rede cearense aparece na terceira posição, à frente da DPSP e da Natura&Co.

Grupo Boticário: 3.834 lojas; RD Saúde: 2.953 lojas; Pague Menos: 1.632 lojas; DPSP: 1.526 lojas; Natura&Co: 885 lojas.

Legenda: Pague Menos reverte prejuízo e continua com conversões de lojas Extrafarma Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Em relação a 2022, a Pague Menos foi a única das cinco grandes do País que mais fechou do que abriu lojas. A empresa encerrou 2023 com 14 unidades a menos do que o ano anterior, queda de 1%.

A movimentação pode ser explicada em partes com o processo de incorporação da paraense Extrafarma, adquirida pelo grupo em agosto de 2022. Desde então, a Pague Menos vem realizando um processo de "otimização", como definido nos balanços financeiros trimestrais divulgados pela empresa, fechando algumas unidades da antiga concorrente e convertendo outras na bandeira cearense.

Crescimento em 2024 com sinergia da Extrafarma

Como parte desse processo, a Pague Menos registrou queda no faturamento nos últimos meses de 2023, que se repetiu nos três primeiros meses deste ano. No primeiro semestre de 2024, o indicador divulgado pela empresa revelou que o prejuízo líquido no período foi de R$ 23,1 milhões.

No início de agosto, porém, a rede cearense afirmou que reverteu o cenário. Na divulgação dos resultados do balanço financeiro do segundo trimestre deste ano, a Pague Menos teve lucro líquido de R$ 32,5 milhões.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em maio deste ano, Deusmar Queirós, fundador do Grupo Pague Menos, afirmou que os números que seriam divulgados três meses depois já eram esperados, e fazem parte do "jogo infinito" do mercado.

Legenda: Extrafarma já figurou entre as seis maiores farmácias do Brasil Foto: Camila Lima/Diário do Nordeste

Com a chamada "sinergia" entre Extrafarma e Pague Menos em processo avançado, as mudanças ficaram mais evidentes nos resultados. Ao longo de dois anos de integração entre as duas farmácias, 140 lojas da rede paraense foram fechadas, sendo 41 definitivamente fechadas e outras 99 convertidas.

"Cada vez mais, os benefícios gerados pela integração com a Extrafarma ficam evidentes em nosso resultado. Apuramos, no segundo trimestre de 2024, um volume de sinergias de R$ 50,9 milhões, equivalente a R$ 203 milhões em base anualizada. Com isso, já superamos o piso do intervalo de sinergias projetadas, seis meses antes do previsto, o que evidencia o sucesso na execução do plano de integração", informou o grupo no balanço financeiro.

O que diz a Pague Menos?

Além da liderança no Ceará, a Pague Menos é a segunda maior varejista do Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiros, atrás somente do Grupo Mateus, que atua no setor supermercadista e tem sede no Maranhão.

A atuação principal da empresa cearense fica concentrada no Nordeste, onde a Pague Menos já era forte, e no Norte, espaço consolidado da Extrafarma. São 1022 lojas nos nove estados nordestinos, com larga vantagem para o Ceará, estado onde o grupo concentra o maior número de estabelecimentos: 284 no total das duas farmácias.

Outro ponto a ser ressaltado é de que a rede farmacêutica voltou a abrir lojas em 2024, porém em ritmo mais lento do que no passado. Atualmente, são 1653 unidades em todo o Brasil.

Legenda: Grupo Pague Menos continua reduzindo gradualmente o número de unidades da Extrafarma Foto: Kid Júnior

Em nota, a Pague Menos diz que os resultados divulgados pela SBVC chegam "em um momento muito especial" e recorda a aquisição da Extrafarma. A empresa afirma que, por causa da compra da antiga concorrente, "consolidou a liderança nas regiões Norte e Nordeste".

"Somos a primeira rede farmacêutica a estar presente em todos os estados da Federação e atualmente disponibilizamos nossas ofertas e serviços em 1.653 lojas distribuídas em cerca de 400 municípios. Contribuir com a saúde e o bem-estar de todos os brasileiros faz parte da nossa missão e queremos chegar cada vez mais longe", completa a Pague Menos.