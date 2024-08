Empresa irlandesa-americana expande atuação no Ceará ao investir US$ 33 mi em fábrica de Maranguape

A Smurfit Westrock, empresa irlandesa-americana de embalagens de papelão ondulado, inaugurou a expansão da fábrica de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A fábrica faz parte do Complexo Nordeste, que inclui também instalações em Pacajus e um Centro de Soluções de Embalagens, projetado para atender à crescente demanda por embalagens.

“Com um investimento de mais de US$ 33 milhões (cerca de R$ 184 milhões em conversão direta) em Maranguape, o Complexo Nordeste diversifica nosso portfólio e amplia nossa capacidade de produção para assegurar um suprimento ainda mais ágil aos nossos clientes em todos os segmentos da região. Atendemos empresas dos setores de bens de consumo e duráveis, fornecendo soluções eficientes que otimizam os custos logísticos, e apoiam o crescimento sustentável de mercado”, afirma Manuel Alcalá, CEO da Smurfit Westrock no Brasil.

Segundo a empresa, Maranguape representa um marco significativo na expansão da Smurfit Westrock no Brasil. "Com mais de 18.500 m² de área construída, a inauguração trará inúmeros benefícios, incluindo o fomento ao desenvolvimento econômico e o apoio ao crescimento do mercado local".

De acordo com a multinacional, a região detém mais de 11% do mercado brasileiro de papelão ondulado e abriga cerca de 30% da população do país, apresentando um grande potencial para o desenvolvimento da indústria de papel.

“A inauguração desta nova unidade é um momento de orgulho para nós. Ela ressalta nosso compromisso com o desenvolvimento local e com a indústria de embalagens de papelão ondulado no Brasil, onde estamos constantemente investindo em melhorias e inovação para oferecer aos nossos clientes soluções diferenciadas e sustentáveis. A localização estratégica de Maranguape, aliada à nossa unidade de Pacajus, oferece uma vantagem competitiva ao complementar nossas operações nas Américas e ampliar nosso alcance regional e aumentar nossos níveis de serviço”, destaca Jairo Lorenzatto, CEO da Smurfit Westrock América Latina.

Nova onduladeira

A Smurfit Westrock destaca ainda que a expansão da unidade de Maranguape foi desenvolvida para obter a certificação em Boas Práticas de Fabricação e projetada para ter alta eficiência energética e hídrica.

"Além disso, a empresa investiu em um novo laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, equipado com alta tecnologia para testes de papeis e embalagens", diz a empresa.

Um dos destaques da unidade é a nova onduladeira, que ampliará os serviços oferecidos para diversos perfis e setores, incluindo bens de consumo e duráveis.

"Além disso, a fábrica contará com impressoras de alta qualidade que garantirão embalagens de alta qualidade, com foco em soluções prontas para prateleira, visando aumentar a visibilidade dos produtos no varejo", reforça.

“Os novos equipamentos oferecem excelente qualidade de impressão, com vincos e picotes mais precisos. Além disso, a moderna onduladeira permite a produção de embalagens maiores, o que nos ajudará a expandir nossa presença no Nordeste, oferecendo uma gama mais ampla de produtos”, afirma Juan Guillermo Ruiz, Gerente Geral do Cluster Nordeste.

Centro de Soluções de Embalagens

Maranguape também será a primeira fábrica no Brasil a abrigar o Centro de Soluções de Embalagens, com 450 m², equipado com as ferramentas de inovação exclusivas da Smurfit Westrock.

"Este centro permitirá o desenvolvimento de soluções de embalagem personalizadas para cada cliente, com foco na otimização de custos logísticos, aumento da visibilidade nas prateleiras e redução do impacto ambiental".