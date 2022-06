Compra da Extrafarma pela Pague Menos é aprovada pelo Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta quarta-feira (22), a aquisição da rede de farmácias Extrafarma pelo Grupo Pague Menos, que terá de vender oito unidades como parte do acordo com a autarquia.

Em maio, a superintendência da autarquia já havia dado sinal verde para o negócio. A decisão, contudo, tinha ressalvas relacionadas à presença das empresas em alguns mercados específicos.

A decisão de aprovar a compra da Extrafarma foi unânime e já inclui a aprovação das oito unidades para a rede Bruno Farma/Drogaria Ultra Popular Itapipoca. Se o negócio não for fechado em até 180 dias, um novo comprador deverá ser apresentado ao Cade.

A decisão do Tribunal ainda impõe uma multa de R$ 50 milhões caso a operação da compra seja finalizado sem o cumprimento do acordo de desinvestimento relacionado às oito unidades.

Os mercados listados pelo Cade onde há riscos por ausência de competição incluem as cidades de Russas, Canindé, Limoeiro do Norte, Aracati e Horizonte, no Ceará; Chapadinha e Codó, no Maranhão; e Caicó no Rio Grande do Norte.