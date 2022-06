Os 10 bairros mais caros para alugar imóvel em Fortaleza

O preço dos aluguéis residenciais em Fortaleza segue em plena escalada. Somente em maio, a alta foi de 1,58%, com o metro quadrado médio atingindo R$ 21,16. No acumulado de 2022, os valores já subiram 11,3% e, em 12 meses, o aumento médio chega a 22%.

As informações constam no relatório do Índice FipeZap+, realizado em várias cidades do País.

Entre os bairros, é grande a discrepância nos preços. Dos 10 locais mais caros apontados pela pesquisa, Mucuripe e Meireles têm o metro quadrado duas vezes mais caro que os bairros que ocupam a oitava, nona e décima posições.

Ranking do aluguel por bairros em Fortaleza

MUCURIPE:R$ 31,9 /m² MEIRELES: R$ 29,4 /m² COCÓ: R$ 23,5 /m² ALDEOTA: R$ 18,4 /m² CENTRO: R$ 18,0 /m² PAPICU: R$ 17,6 /m² FÁTIMA: R$ 15,5 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 14,8 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 14,4 /m² SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 14,0 /m²

Já nacionalmente, os aluguéis subiram, em média, 1,7%, com destaque para Florianópolis, onde os preços saltaram 3,5%.

No ranking dos 25 cidades pesquisadas, Fortaleza fica em 22º. Veja a lista completa abaixo com o preço médio do metro quadrado.

Ranking nacional do aluguel

Barueri (SP): R$ 45,18 São Paulo (SP): R$ 42,11 Recife (PE): R$ 38,83 Santos (SP): R$ 36,32 Brasília (DF): R$ 35,15 Rio de Janeiro (RJ): R$ 34,81 Florianópolis (SC): R$ 34,24 Praia Grande (SP): R$ 29,38 São José dos Campos (SP): R$ 29,23 Santo André (SP): R$ 28,98 Salvador (BA): R$ 28,92 Belo Horizonte (MG): R$ 28,33 São José (SC): R$ 27,71 Guarulhos (SP): R$ 27,58 Curitiba (PR): R$ 26,45 Porto Alegre (RS): R$ 25,53 Joinville (SC): R$ 25,32 São Bernardo do Campo (SP): R$ 24,92 Goiânia (GO): R$ 23,41 Campinas (SP): R$ 23,31 Niterói (RJ): R$ 22,77 Fortaleza (CE): R$ 21,16 Ribeirão Preto (SP): R$ 18,47 São José do Rio Preto (SP): R$ 17,72 Pelotas (RS): R$ 15,57