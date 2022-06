Com salários em dólar, empresa de cruzeiros abre vagas de emprego em Fortaleza

A retomada dos cruzeiros marítimos traz oportunidade de trabalho para interessados em passar uma temporada embarcados. Uma empresa recrutadora está abrindo seleção em Fortaleza para preencher diversas vagas. Os salários são pagos em dólar.

Ao todo, cerca de 1.000 profissionais serão contratados no Brasil para atuar em viagens por todo o mundo em companhias como a Royal Caribbean, Carnival Cruise Line, Princess Cruise Line, Seabourn, Carnival UK e Duty Frees.

Segundo a filial Brasil do Cast-A-Way, o valor da remuneração mensal será a partir de US$ 700, variando conforme os cargos.

Os interessados em concorrer a uma das vagas em Fortaleza devem se inscrever gratuitamente na página da recrutadora.

Os candidatos pré-selecionados serão convidados a participar do evento presencial na capital cearense, marcado para 24 de junho.

Serão quatro feiras de recrutamento presenciais para concluir as contratações, segundo a empresa, em diferentes cidades durante o mês de junho, cada um com um link diferente de inscrição (clique no nome da cidade abaixo):

São Paulo: 15 de junho

Florianópolis: 22 de junho

Fortaleza: 24 de junho

Rio de Janeiro: 26 de junho

Quais são as vagas e os pré-requisitos

As vagas são para os seguintes cargos/áreas:

Culinária (especialmente pães e confeitaria)

Bares e restaurantes

Limpeza

Vendedores

Atendentes de lavanderia

Seguranças

Concierges

Recepcionistas

Coordenadores de eventos

Fotógrafos

Músicos

Médicos e enfermeiras de emergência

Entretenimento de crianças e adultos

Técnicos de entretenimento

Profissionais de manutenção

Marinheiros

Engenheiros

TI

RH

Finanças

Agentes de viagens

Para os músicos pré-selecionados será feita uma audição no dia 30 de junho, em São Paulo.

Os selecionados ficarão, conforme a função, embarcados em rodízio de 6 a 8 meses e com 2 meses de férias.

"Estarão aptos a concorrer às vagas aqueles que possuírem e demonstrarem domínio em sua respectiva área de atuação e devidas certificações", informou a Cast-A-Way.

A empresa exige como pré-requisitos a disponibilidade para longos períodos em alto-mar, idade mínima de 21 anos e inglês avançado ou fluente.