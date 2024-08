Ceará tem 12 empresas entre as 300 maiores varejistas do País; veja lista

O ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) de 2023 das maiores empresas varejistas do Brasil aponta o Ceará com 12 das 300 maiores companhias do ramo no País, aumentando a lista seleta dos últimos anos.

Em 2022, foram 11 varejistas cearenses na lista das 300 maiores empresas nacionais. Neste ano, entrou para o grupo a rede Diniz Supermecados, do setor supermercadista. Com sede em Juazeiro do Norte, a companhia aparece no ranking na 11ª posição no Estado, e fica na 299ª colocação no Brasil.

Na ponta dos maiores faturamentos, posições inalteradas. As farmácias Pague Menos continuam sendo a maior empresa varejista do Ceará, e pela primeira vez na história, o valor das vendas realizadas em um ano pela rede ultrapassou a casa dos R$ 10 bilhões, chegando a aproximadamente R$ 12 bilhões, aumento de 22% em relação a 2022.

Vale lembrar que a Pague Menos, em agosto de 2022, comprou a rede paraense Extrafarma. Desde então, a empresa cearense vem reduzindo o número de lojas da antiga concorrente, seja encerrando definitivamente as unidades ou convertendo os estabelecimentos em Pague Menos.

Logo em seguida, a segunda posição das maiores varejistas cearenses fica com o Coco Bambu, responsável por 71 lojas em todo o País. Dono também da rede Vasto, a empresa do setor alimentício chegou a R$ 1,62 bilhão de faturamento em 2023, alta de 8,4% na comparação com o ano anterior.

A Pague Menos e o Coco Bambu são duas das três empresas cearenses no ranking da SBVC cujas atuações não ficam restritas ao Ceará. A rede de farmácias tem lojas em todos os 26 estados e no Distrito Federal, enquanto que a companhia de restaurantes está presente em 15 estados e no DF.

Supermercados continuam dominando lista

Embora as duas primeiras posições no ranking da SBVC sejam ocupadas por empresas dos setores de drogarias e restaurantes, a maior parte das companhias representadas é do setor supermercadista.

Das 12 empresas na lista, oito são desse segmento. Três delas completam o top-5 do Ceará de varejistas com faturamento bilionário, com manutenção de posições com relação a 2022. Cometa Supermercados, Mercadinhos São Luiz e Âncora Distribuidora (representada pelo Super Frangolândia e Mega Atacadista), são, respectivamente, as maiores supermercadistas do Estado.

Legenda: Mercadinhos São Luiz são a quarta maior empresa varejista do Ceará e a segunda maior do setor de supermercados Foto: Divulgação

Somados, os faturamentos das oito empresas cearenses de supermercados que figuram no ranking da SBVC chegou a R$ 6,702 bilhões.

Além das companhias de supermercado, aparecem nas demais posições as redes de eletrodomésticos e móveis Zenir e Macavi. A segunda é, ao lado de Pague Menos e Coco Bambu, uma das únicas a atuar fora do Ceará, mantendo lojas no vizinho Piauí.

Confira a lista: