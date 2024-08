Anel Viário deverá ser entregue até o fim de 2025, garante Elmano de Freitas

No papel há 14 anos, o Anel Viário deve ser entregue até o fim de 2025, segundo estimativa do governador Elmano de Freitas (PT). O chefe do executivo estadual esteve em coletiva de imprensa para a assinatura da ordem de serviço, na manhã desta sexta-feira (23), em Fortaleza.

O projeto iterliga as principais rodovias estaduais e federais de chegada e partida da Capital cearense, um importante corredor de transporte de mercadorias.

“Estamos cobrando, todos os dias, para a obra ficar pronta entre 12 e 15 meses para entregarmos definitivamente o Anel Viário ao povo de Fortaleza”, afirmou o governador.

Entenda o imbróglio

Legenda: Anel Viário de Fortaleza: duplicação, em suma, foi concluída. Obras de melhorias, no entanto, ainda deixam status da via como inacabada Foto: Kid Júnior

O Anel Viário surgiu como alternativa para o tráfego intenso entre Fortaleza e os portos do Pecém e do Mucuripe, com obras iniciadas em 2010, no fim do primeiro mandato do então governador Cid Gomes (2007-2010 e 2011-2014).

A promessa era entregar pista dupla mais resistente para suportar os caminhões de carga que percorrem a estrada. Desde então, a construção passou pelas mãos da gestão estadual de Camilo Santana (2015-2018 e 2019-2022) e, atualmente, Elmano de Freitas (PT).

Ao longo dos últimos 14 anos, houve apenas a duplicação nos seguintes trechos:

Fortaleza: substituição do asfalto pelo intertravado na Avenida Vicente de Castro (saída do Porto do Mucuripe); substituição do asfalto pelo concreto na Avenida Dioguinho; conclusão da Estrada da Sabiaguaba, renomeada para CE-010, em piso intertravado;

substituição do asfalto pelo intertravado na Avenida Vicente de Castro (saída do Porto do Mucuripe); substituição do asfalto pelo concreto na Avenida Dioguinho; conclusão da Estrada da Sabiaguaba, renomeada para CE-010, em piso intertravado; Eusébio: conclusão da CE-010 e conexão com Anel Viário;

conclusão da CE-010 e conexão com Anel Viário; Caucaia: duplicação da CE-155 a partir da BR-222 (distrito de Catuana) até o Porto do Pecém.

Histórico do Anel Viário