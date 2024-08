Anel Viário: Elmano marca data para assinar ordem de serviço e retomar obras

Está marcada para a próxima sexta-feira (23) a assinatura da Ordem de Serviço para a retomada das obras do Anel Viário, um projeto cujas intervenções se arrastam há 14 anos. A informação foi repassada pelo governador Elmano de Freitas a esta Coluna, nesta sexta (16).

Segundo Elmano, as obras recomeçarão imediatamente após a assinatura.

A continuidade dos trabalhos ocorre após a obtenção de um investimento de R$ 97 milhões, dos quais R$ 80 milhões provenientes do Ministério das Cidades e R$ 17 milhões de recursos do Estado.

Novela

Alvo de reclamações constantes de motoristas, o projeto é uma verdadeira novela, iniciada em 2010.

O órgão responsável pelas intervenções era, até 2022 o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em junho daquele ano, em acordo costurado em Brasília com a presença da então governadora Izolda Cela (à época sem partido, hoje no PSB), a responsabilidade pela administração da via passou para o Governo do Ceará.

A partir da assinatura da Ordem de Serviço, a previsão é de 15 meses de obras.