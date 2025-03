Ar-condicionado em lojas e atenção a funcionários: mudanças na Pague Menos levaram a resultado financeiro recorde

A Pague Menos atingiu lucro líquido de R$ 152 milhões em 2024 - mais de dez vezes o registrado em 2023, que foi de R$ 14,2 milhões. Já o Ebdita (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 32%, chegando a R$ 628,5 milhões. Os resultados foram divulgados na noite dessa segunda-feira (10).

A companhia cearense atingiu patamar recorde de geração de caixa, com mais de R$ 450 milhões de fluxo de caixa operacional no ano. As vendas ao longo dos doze meses cresceram 13,7%.

A performance recorde em diversos indicadores financeiros ocorre após uma mudança na gestão da companhia, que abrange as bandeiras Pague Menos e Extrafarma. O também cearense Jonas Marques Neto assumiu, em janeiro de 2024, como CEO, o primeiro de fora da família Queirós, fundadora da companhia.

Com objetivo de levar a rede varejista à perpetuidade, Jonas Marques apostou em uma gestão que relaciona lucro da empresa a ações de bem-estar para funcionários. Uma de suas primeiras ações a frente da empresa foi estabelecer uma forma de ouvir os funcionários.

“Eu não queria ver números, queria ver as pessoas. Depois de conversar com as pessoas, eu conseguiria ver os funcionários. Porque os números seguem comportamentos. Eu 'me tranquei' numa sala com 70 grupos de cinco pessoas. Entravam cinco, ficavam uma hora, e depois entravam mais cinco”, contou em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ele perguntou aos funcionários o que era positivo e negativo na Pague Menos, o que fariam se estivessem no comando da companhia e quantas farmácias da rede haviam visitado sem ser pelo trabalho.

Legenda: Jonas Marques Neto assumiu o comando da companhia cearense Pague Menos em janeiro de 2024 Foto: Kid Jr

Investimento em reformas e no bem-estar de funcionários

Entre as queixas mais presentes, estava a temperatura das lojas. “Dentro da narrativa das pessoas, vinha que as lojas estavam quentes. Mas por quê? O ar-condicionado quebrou, abriram chamado, mas não resolveu. Então, depois do diagnóstico de três meses de escuta e workshops feitos com executivos, criamos missões operacionais”, lembra.

As missões têm como foco atendimento ao cliente, suporte a operações, manutenção e processos. A companhia identificou 500 lojas em todo o Brasil que precisavam de reformas na infraestrutura.

Ao longo de 2024, a Pague Menos investiu R$ 55,4 milhões em reformas - mais da metade de todo o investimento anual. As intervenções abrangem a revitalização do parque de lojas da Pague Menos e conversões da bandeira Extrafarma.

Outro objetivo da companhia para melhorar a experiência dos clientes é a consolidação do 'atendimento do coração', que diferencia a Pague Menos de outras redes, segundo Jonas Marques. Para que os atendentes melhorassem a performance, também foi preciso dar atenção à satisfação deles na companhia.

“Tinha casos em que o funcionário não recebia salário no fim do mês porque o plano de saúde dava muito caro com a coparticipação. Não pode trabalhar feliz. Então fizemos, por exemplo, a limitação da coparticipação em R$ 200” Jonas Marques Ceo da Pague Menos

Outra mudança interna foi a democratização dos benefícios educacionais para toda a empresa. “A gente ofereceu para 26 mil colaboradores a oportunidade de ir para universidade, estudar inglês, fazer cursos. Foram várias mudanças que a gente fez internamente e que ativaram essas pessoas. Acho que está os 30% de resultado que a gente não consegue explicar”, comenta o CEO.

Alta nas vendas sem crescer número de lojas

A alta nas vendas ocorreu com pouca alteração no número de lojas do grupo. O número de unidades Pague Menos e Extrafarma saiu de 1.632 para 1.649.

Foram 30 aberturas e 13 fechamentos ao longo do ano. A retomada da expansão operacional deve começar em 2025, com a abertura de 50 novas lojas, sendo que 17 serão no Ceará.

O crescimento de vendas em lojas já ativas atingiu o maior ritmo em mais de dez anos. A venda média mensal por loja subiu 16% e chegou a R$ 727 mil.

Também houve fortalecimento das vendas no e-commerce. As vendas nos canais digitais alcançaram R$ 2 bilhões em 2024, 41,6% a mais do que em 2023.

A companhia ressalta a importância da black friday, consolidada com o principal evento do calendário promocional, para os canais digitais. As vendas via aplicativo mais que dobraram no período.

“Fizemos um trabalho com os fornecedores, chamamos as indústrias e mostramos quantos lançamentos tinham feito, o que tinha sido bem sucedido. [...] A Extrafarma cresceu vendas em mais de 20% porque a gente melhorou o atendimento, melhorou a experiência e o estoque”, avalia.

Outros destaques nos serviços oferecidos são os atendimentos do Clinic Farma, de testes rápidos, exames e vacinas. Foram 6,2 milhões de atendimentos em 2024, mais de 80% do que no ano anterior. A companhia destaca a força desse serviço, que tem impacto social e aumenta a fidelização e a frequência de compra.

A Pague Menos atingiu 6,5% de participação no varejo farmacêutico, com crescimento acima do mercado em todas as regiões do Brasil.

“No corte regional, seguimos com bom desempenho em todas as geografias em que atuamos. Nas regiões Sul e Sudeste, apresentamos crescimento em mesmas lojas de 23,3%, seguidas por Centro-Oeste, com 19,5% e Norte e Nordeste com 15,7%. Com isso, seguimos reduzindo os gaps de produtividade entre regiões”, destaca a companhia.