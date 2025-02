De videomaker de partos a executivo em multinacionais: quem é o cearense que comanda a Pague Menos

A rede cearense Pague Menos, que deve se aproximar de 1.700 farmácias em todo o Brasil em 2025, passou por uma mudança de gestão significativa há um ano. Em janeiro de 2024, o primeiro CEO fora da família fundadora, Queirós, assumiu o comando.

O escolhido foi o também cearense Jonas Marques Neto, com 30 anos de experiência na indústria farmacêutica. O executivo nunca tinha se arriscado no ramo do varejo, mas aceitou o desafio de levar a Pague Menos a casa dos 50 anos.

“O motivo pelo qual fui convencido a vir para cá, me mudar 20 mil quilômetros, foi ajudar a preparar a empresa para a perpetuidade. Só 9% das empresas no Brasil fazem 43 anos. Só 7% das empresas fazem 50 anos. O meu foco é o futuro, é 2031”, explicou em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Psicólogo de formação e empreendedor desde a juventude, Jonas Marques tem passagens por grandes empresas do setor farmacêutico, como Bayer, Roche, ISDIN e Stiefel Laboratories. Antes de assumir a rede cearense, ele chefiava a divisão de Consumer Health (consumo de saúde) da Bayer para Austrália e Nova Zelândia.

O gestor assumiu a presidência da companhia no lugar de Mário Queirós, que comandou a empresa por oito anos. A mudança na gestão representou o início de um novo capítulo na história da empresa, segundo comunicado da rede.

Considerando que 60% das empresas brasileiras não sobrevivem após os cinco anos, a companhia de 43 anos quer seguir um crescimento sustentável e permanecer forte no mercado.

As mudanças adotadas já vêm refletindo em resultados financeiros. Conforme os últimos resultados divulgados pela Pague Menos, a companhia reverteu prejuízo e registrou lucro líquido de R$ 53,9 milhões. O Ebidta, ganhos obtidos pela empresa antes de descontar os custos associados ao seu funcionamento, registrou aumento de 32,6%, em comparação com igual período de 2023.

Jonas Marques lembra que recusou a proposta inicialmente, mas foi convencido pelo fundador da rede, Deusmar de Queirós, com quem já tinha certa proximidade.

“Eu estava de férias em Fortaleza e vim conversar com o Deusmar. Ele me contou que precisava de uma pessoa com uma visão de mundo para trazer para cá e perpetuar a empresa. Aí eu vim e me apaixonei por esse povo, me apaixonei pelas histórias de gente simples com missões extraordinárias”, conta.

DE VIDEOMAKER DE PARTOS A EXECUTIVO EM MULTINACIONAIS

Ao recordar a infância em Fortaleza, Jonas Marques lembra que teve dificuldades de se adaptar em escolas tradicionais por ser 'inquieto' e não gostar de rotinas fixas. Logo percebeu que não conseguiria seguir o sonho de sua mãe, de se tornar concursado.

Mesmo assim, se apressou para recompensar os pais pelos investimentos nos estudos. “No meu aniversário de 15 anos, pedi uma câmera super VHS e convenci um amigo a montar um negócio de vídeo. Trabalhava nos finais de semana filmando casamentos, batizados, aniversários. Eu filmei mais de 100 partos na minha vida”, lembra.

Legenda: Empreendedor nato, Jonas Marques foi videomaker de partos durante a adolescência Foto: Kid Jr

Anos depois, enquanto cursava psicologia na Universidade de Fortaleza, migrou para um negócio de vendas de carros usados. Embora gostasse de seus pequenos negócios na Capital, entendeu que precisa traçar novos rumos pelo bem de sua família.

“Me formei em psicologia, conheci minha esposa e tive filhos gêmeos. No nascimento dos gêmeos, cheguei a conclusão que, vindo da classe média, pagando aluguel, não ia dar certo alcançar os sonhos que eu tinha de conhecer o mundo”, explica.

Jonas se mudou para a Suíça para trabalhar como representante comercial da Roche, companhia de produtos farmacêuticos. Após cinco meses realizando visitas para ofertar produtos a profissionais de saúde, chamou atenção da empresa pelo sucesso na adaptação da propaganda médica para diferentes contextos.

O cearense foi crescendo na empresa, passando por diversas posições de destaque, e atraiu interesse de outras companhias do ramo. Na multinacional alemã Bayer, chegou a voltar para o Brasil.

“Fiquei quatro anos aqui no Brasil e, nesse meio tempo aconteceu algo avassalador, um dos gêmeos morreu em um acidente de trânsito. Eu já tinha feito toda a virada da Bayer no Brasil, dobramos o faturamento, então quis me mudar. Fui para a Itália, foi um verdadeiro renascimento, e depois me promoveram e transferiram para a Oceania”, lembra.

VOLTA A FORTALEZA FOI COMO CUMPRIR RESPONSABILIDADE SOCIAL

Após realizar o sonho de conhecer diversas cidades do mundo, Jonas Marques entendeu que a volta ao Ceará seria o cumprimento de sua responsabilidade com a terra natal.

“Todo privilégio tem uma responsabilidade. Eu enxerguei como eu fui privilegiado, eu não falava inglês com 30 anos e tive a oportunidade de conhecer o mundo. [...] As oportunidades foram surgindo com muito esforço, mas a volta para Fortaleza foi como devolver como responsabilidade”, afirma.

O CEO considera a gestão da Pague Menos como uma missão de 'cuidar das pessoas'. Entre os cuidados que busca com os consumidores, está a ampliação de serviços médicos e maior capilaridade da rede.

Legenda: Jonas Marques Neto assumiu o comando da companhia cearense Pague Menos em janeiro de 2024 Foto: Kid Jr

Já as mudanças para os funcionários da rede, muitas delas instauradas após ouvir os trabalhadores em reuniões de grupos, incluem ar condicionado em todas as lojas e limitação da coparticipação dos planos de saúde.

“Um dos acordos que eu tenho, quando negociei para vir para cá, é que uma parte do crescimento da empresa e uma parte do lucro seja transformado em bem-estar para as pessoas. Todo mundo tem que participar disso, todo mundo nasceu para ser feliz. Ninguém quer ficar trocando uma vida por um salário”, comenta.

O executivo afirma que, em toda sua vida profissional, tentou buscar o bem-estar, sem sacrificar os lucros das empresas por onde passou.

“Sempre fiz mudanças, sempre aplicando o mesmo modelo, a mesma mentalidade de despertar os valores que têm lá dentro, de conhecer as pessoas, melhorar a autoestima e transporte em um ambiente de mais segurança psicológica.

