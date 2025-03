Casas de apostas esportivas investem em clubes do Nordeste e movimentam R$ 318 milhões

Em 2025, os principais clubes da região Nordeste assinaram contratos de patrocínio que somam cerca de R$ 318 milhões, o que seria um marco no cenário esportivo nacional. A maior parte dos acordos foi firmada com casas de apostas esportivas, o que reflete a forte ligação do setor com o esporte.

Além de garantir receitas significativas, os patrocínios possibilitam que os times invistam em infraestrutura, contratações e modernização de suas estruturas, elevando o nível de competitividade dentro e fora dos gramados.

Conheça os times que realizaram os maiores acordos até o momento:

Esporte Clube Bahia

O Bahia lidera a lista com um contrato anual de R$ 40 milhões firmado com a Viva Sorte Bet, totalizando R$ 80 milhões até dezembro de 2026.

Recentemente, o clube anunciou a contratação do atacante Willian José, de 33 anos, que retornou ao Brasil após passagens de destaque pelo futebol europeu, especialmente na Espanha, onde atuou por clubes como Real Sociedad e Real Betis.

Sport Club do Recife

O Sport assinou um contrato com a Bet Nacional, com valores de R$ 36 milhões anuais até dezembro de 2026, totalizando R$ 72 milhões.

O clube busca fortalecer seu elenco para a temporada, visando uma posição de destaque no cenário nacional.

Fortaleza Esporte Clube

O Fortaleza firmou parceria com a Cassino, assegurando R$ 30 milhões por ano até dezembro de 2026, somando R$ 60 milhões.

O clube tem se destacado nos últimos anos, participando de competições internacionais e consolidando sua posição na elite do futebol brasileiro.

Esporte Clube Vitória

O Vitória garantiu um patrocínio com a Bet7K, recebendo R$ 20 milhões anuais até dezembro de 2027, totalizando R$ 60 milhões.

O clube busca se consolidar na Série A do Campeonato Brasileiro e o patrocínio é uma oportunidade de reforçar seu elenco e infraestrutura.

Ceará Sporting Club

O Ceará mantém uma parceria com a Esportes da Sorte desde maio de 2024, com um contrato de R$ 17,1 milhões anuais até dezembro de 2026, totalizando R$ 46 milhões.

O clube tem investido em contratações estratégicas para se manter competitivo nas principais competições nacionais.

Esses patrocínios refletem a ascensão e valorização do futebol nordestino, proporcionando aos clubes recursos para investimentos em infraestrutura, formação de atletas e competitividade no cenário nacional e internacional.