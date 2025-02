Da Teleceará à Contax: o que aconteceu com o prédio na Avenida Borges de Melo?

No início dos anos 2000, durante o boom da telefonia móvel no País, milhares de funcionários da central telefônica Contax movimentavam um prédio de arquitetura brutalista na Avenida Borges de Melo, em Fortaleza. Na calçada do número 1677, uma parada de ônibus concorrida dividia espaço com bancas de revistas, lanches, capas para celular e outros itens.

Hoje, o cenário nesse endereço é de abandono: barracas antigas fechadas, lixo no gramado a contornar o prédio e poucas pessoas. Conforme relatos, o declínio do comércio local ocorreu juntamente à crise da empresa de telemarketing, reduzindo até 70% da renda de pequenos comerciantes.

Legenda: Prédio da antiga Contax está sem utilização e tem sido usado para descartar lixo irregularmente Foto: Arquivo SVM

Além de gerar esses empregos indiretos, a Contax já foi uma das maiores empregadoras do Brasil, por atuar no ramo de teleatendimento, um setor que tradicionalmente oferece oportunidades de primeiro emprego para jovens. Para se ter ideia, em 2016, somente em Fortaleza, a companhia contava com mais de 9 mil trabalhadores, conforme matérias da época.

A Contax era tão presente na Capital, com tantos anúncios de emprego, que seu nome era usado em tom de brincadeira pelos cearenses. Dizem ser improvável não ter um amigo ou conhecido que tivesse trabalhado lá.

Mas, aos poucos, essa realidade foi mudando. De acordo com comerciantes e moradores, o número de funcionários da empresa vinha caindo ao longo dos anos, sobretudo durante o período da pandemia, até a completa desocupação do prédio em 2022.

No pano de fundo dessa movimentação está a crise do setor na primeira década dos anos 2000, puxada pela robotização dos atendimentos e pelas leis de defesa do consumidor, as quais restringem ligações por parte dessas empresas de telefonia.

Negócios familiares ameaçados

Legenda: Governos do Estado e do Município afirmaram que vão se reunir com empresários e comerciantes para buscar uma solução Foto: SVM

Entre os remanescentes daquele comércio agitado, está Vitor Fernandes, de 28 anos, que assumiu a barraca de lanches do pai, sustento de uma família de oito filhos por mais de duas décadas. No auge da Contax, o negócio consumia 5kg diários de cada insumo para atender aos funcionários.

Atualmente, contudo, a demanda de ingredientes varia entre 1kg e 2kg. Consequentemente, a renda familiar foi reduzida em mais da metade. A crise do comércio local, com queda média de 70% na renda das famílias, também é relatada por Wenderson Caixeiro, de 20 anos. Ele assumiu a banca de lanches após a morte do pai, durante a pandemia.

Mesmo com a chegada de um 'atacarejo' na Avenida Borges de Melo, ao lado da antiga Contax, o movimento continua reduzido para os pequenos comerciantes que tinham como principal clientela os funcionários da empresa.

Nesse contexto, os vendedores antigos buscam alternativas para complementar sua renda, como trabalhos extras e a utilização de redes sociais para atrair consumidores. A clientela deles é composta por moradores do bairro que mantêm uma relação afetiva e por transeuntes ocasionais, como os que circulam pela rodoviária próxima.

Diante desse cenário, procurada pela reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) informou que se reunirá com representantes da Contax, no próximo dia 18. "Após este encontro, vamos poder dar mais esclarecimentos sobre o assunto em questão", disse, em nota.

Já a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico informou que enviará uma equipe técnica do núcleo de Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios para conversar com os empreendedores, "acolher as demandas e avaliar que ações podem ser desenvolvidas para o comércio da região".

O fechamento de uma maiores empregadores do País

Legenda: Matéria de 2007 mostra o crescimento o setor de teleatendimento no Ceará Foto: Arquivo Diário do Nordeste

A Contax iniciou as operações no Ceará no primeiro semestre de 2000, instalando-se no antigo prédio da Teleceará. A companhia encerrou oficialmente suas atividades no local em dezembro de 2022, mantendo apenas segurança nas portarias até a retirada do mobiliário, ainda hoje.

Em 2017, havia 7,4 mil trabalhadores. Três anos depois, em 2020, pouco antes da pandemia, o número de funcionários já havia caído para 995. Antes do encerramento das atividades, a empresa contava com apenas 303 funcionários, mas em outro endereço.

Legenda: Matéria de 2011 mostrar como o setor de telefonia estava aquecido Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Atualmente, possui 74 promotores de vendas da marca Vector. Segundo a Contax, há negociações em curso com um novo cliente, com previsão de novas oportunidades de emprego na Capital cearense.

Durante sua atuação massiva em Fortaleza, a empresa se envolveu em polêmicas, incluindo protestos de funcionários por melhores condições salariais e denúncias de assédio.

Como fica a situação do prédio após a saída da Contax

O edifício está há pouco mais de dois anos desocupado. Na página da empresa pernambucana proprietária do prédio, a Máxima Empreendimentos, há a informação de que o contrato da Contax seguirá vigente até dezembro deste ano.

Entretanto, a própria Contax descartou qualquer interesse em utilizar o espaço. O Diário do Nordeste tentou, por diversas vezes, contato telefônico e por e-mail com a imobiliária para obter informações sobre novas negociações, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O prédio em questão possui relevância histórica para Fortaleza, sendo um exemplar da arquitetura brutalista, estilo desenvolvido na década de 1970 no Brasil. Uma das características desse padrão é a utilização do concreto aparente.

No Ceará, diversos prédios públicos também adotam essa estética, conforme apontado pelo arquiteto Pedro Araújo Boaventura Filho em sua dissertação de mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

De acordo com a pesquisa, a construção do edifício da Borges de Melo, entregue à Schanin Engenharia S.A. (sendo esta a primeira obra da construtora fora de São Paulo), abrigava inicialmente a sede da Teleceará.

Segundo o arquiteto, o edifício, com mais de nove pavimentos, compreendia áreas de atendimento ao público, escritórios, funções burocráticas, dois auditórios e até mesmo um heliponto.

Por possuir diversos andares, o terreno, com área de 15.800 m², apresenta uma Área Bruta Locável (ABL) superior, atingindo 24.800 m².

Como a Contax saiu do Ceará

Em 2018, as empresas de contact center Contax e Ability se uniram para formar uma nova marca, a LIQ. Em 2020, a companhia passou por uma reformulação e passou a se chamar Atma Participações.

Naquele ano, entrou com pedido de recuperação extrajudicial para lidar com as dívidas, mas, em 2022, pediu a recuperação judicial, com uma dívida de R$ 1,4 bilhão. Em 2023, foi homologado o plano de recuperação judicial da Atma Participações, anteriormente LIQ e Contax.

A justificativa para o pedido foi a alegação de que a renegociação extrajudicial de dívidas "não seria suficiente para lidar com os novos desafios impostos pela crise econômica derivada da pandemia e pelo atual cenário macroeconômico".

A recuperação judicial é um mecanismo legal que permite às empresas em dificuldades financeiras renegociarem suas dívidas, a fim de evitar a falência e manter suas operações. No documento apresentado à Justiça, a Atma (ex-Contax) alegou manter mais de 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos em todo o País.

Com a homologação do plano de recuperação judicial, as empresas que fazem parte da Atma continuam operando e ganham tempo para implementar as medidas anunciadas e quitar suas dívidas de acordo com o cronograma estabelecido.

