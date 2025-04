Minha Casa, Minha Vida vai doar casas para pessoas em situação de rua; Fortaleza será contemplada

O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) começará a doar casas para pessoas em situação de rua, segundo anunciou o governo federal nesta quarta-feira (23). No total, será destinada 3% das moradias de Arrendamento Residencial (FAR) para essa nova etapa do projeto, que será 100% gratuito.

Serão 38 cidades participantes, incluindo Fortaleza, e a expectativa é que cerca de mil unidades habitacionais sejam entregues na primeira fase.

Na escolha das cidades, foram priorizadas as com mais de mil pessoas, além de levantamentos feitos por várias pastas ministeriais, tendo base os municípios com maior concentração de pessoas em situação ou em trajetória de rua.

Requisitos

Os moradores devem estar inscritos CadÚnico e terem histórico de pelo menos 6 meses em situação de rua registrado pelo município.

Ainda conforme a portaria divulgada pelo Ministério das Cidades, é necessário ainda ser acompanhado por serviços de assistência social e possuir autonomia suficiente para viver de forma independente.

Vejam os municípios contemplados:

Aracaju (SE); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Boa Vista (RR); Brasília (DF); Campinas (SP); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Feira de Santana (BA); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guarulhos (SP); João Pessoa (PB); Joinville (SC); Juiz de Fora (MG); Macapá (AP); Maceió (AL); Manaus (AM); Natal (RN); Osasco (SP); Palmas (TO); Porto Alegre (RS); Porto Velho (RO); Recife (PE); Rio Branco (AC); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); Santos (SP); São José do Rio Preto (SP); .São José dos Campos (SP); São Luís (MA); São Paulo (SP); Teresina (PI); . Uberlândia (MG); Vitória (ES).

