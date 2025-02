Após inaugurar loja em Fortaleza, grupo mineiro avalia abrir atacarejo VemKiTem no Cariri

O Grupo Bartolomeu, que na última semana inaugurou um atacarejo de material de construção, artigos para o lar, jardinagem, entre outros, visualiza a região do Cariri como potencial para receber a segunda unidade VemKiTem do Ceará. A loja seria nos mesmos moldes da que foi aberta na Avenida Washington Soares, em Fortaleza.

Apesar de o Cariri possivelmente estar na rota de expansão do grupo mineiro, o CEO Alberto Portugal afirma que não há um cronograma ou martelo batido para a implementação. “No Ceará, pensamos em experimentar talvez o Cariri. A gente gosta de dizer que experimentamos primeiro os frutos mais baixos, então estamos fazendo escolhas e é um experimento”, disse em entrevista exclusiva à coluna.

Questionado se haveria possibilidade de ser ainda neste ano, ele disse que não. “Queremos primeiro prospectar outras cidades com PIB (Produto Interno Bruto) elevado, então há várias para nós fazermos”, pontuou Alberto Portugal.

O Grupo Bartolomeu está presente com a bandeira VemKiTem nas cidades de Valparaíso (GO), Maringá (PR), Recife (PE) e, agora, em Fortaleza.

Ele revelou, inclusive, que a intenção de investir no Cariri foi conversada com o governador do Ceará, Elmano de Freitas. “Nós falamos para o governador dessa possibilidade, ele gostou muito”, disse o CEO do Grupo Bartolomeu.

Loja na Washington Soares

A loja inaugurada na Avenida Washington Soares possui cerca de 14 mil metros quadrados, sendo cerca de 7 mil metros quadrados de área de vendas. São 25 mil produtos, mas há pretensão de chegar a 50 mil, segundo Alberto Portugal.

A bandeira VemKiTem trabalha a venda de material de construção, artigos para o lar, ferramentas, agricultura e diversos outros itens no atacado e no varejo.

“A gente tem uma forma que é servir ao consumidor final e ao lojista. O que nós queremos é ficar próximos dos (varejistas de) materiais de construção para que eles usem o nosso estoque como estoque deles”, arremata Portugal sobre a loja da Washington Soares.

A unidade inaugurada em Fortaleza contou com investimento de R$ 70 milhões. A previsão é que a ‘VemKiTem’ da Washington Soares fature R$ 100 milhões por ano.

Companhia familiar nascida em Minas Gerais, o Grupo Bartolomeu atua nos setores de atacado e atacarejo; além da distribuição de produtos. A principal marca é a Tambasa Atacadistas, com matriz em Contagem (MG).