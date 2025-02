Entrada Moradia, programa que concede R$ 20 mil de entrada para comprar imóvel, vai chegar ao Cariri

O programa habitacional Entrada Moradia, que concede um valor de R$ 20 mil para custear a entrada na compra de um imóvel, vai contemplar empreendimentos no Cariri. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, revelou que a iniciativa “vai chegar com muita intensidade à região” em entrevista à TV Verdes Mares Cariri. “Nós queremos muito incentivar a construção civil da região do Cariri”.

Apesar de não falar quando isso deve acontecer, Elmano de Freitas disse que o Governo do Estado já está em conversa com a Caixa Econômica Federal sobre a ampliação do programa para outros municípios e que o banco “está procurando os prefeitos” para fazer “parceria com os municípios”.

“O município pode até ajudar arrumando algum terreno, se não arrumar, a empresa vai comprar o terreno, vai construir, vai colocar para vender e a pessoa consegue o financiamento na Caixa”, disse.

Elmano também revelou a pretensão de fazer pelo menos 10 mil contratos por ano no âmbito do programa.

“É um investimento de R$ 200 milhões do Governo do Ceará, mas eu tenho certeza que (é um valor) muito bem aplicado para o cidadão sair do aluguel e morar na sua casa própria, segura para o resto da vida”, enfatizou o governador. De acordo com Elmano, o Entrada Moradia soma mais de 3,5 mil contratos assinados.

O programa de subsídio para moradia foi citado pelo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE) como um dos elementos que contribuíram para que o mercado imobiliário tivesse, em 2024, o seu melhor momento dos últimos oito anos.

Foram R$ 8,5 bilhões em vendas no ano passado, número 25% maior que em 2023. O Entrada Moradia, inclusive, foi uma demanda apresentada pelo Sinduscon-CE ao executivo estadual.

Barbalha e Juazeiro do Norte

Pesquisa com panorama do mercado imobiliário de 2024 com dados do Sinduscon apresentada na semana passada mostra, inclusive, que o ritmo do setor no Cariri foi intenso. Em Barbalha, de cerca de oito mil unidades imobiliárias lançadas (incluindo loteamento fechado, loteamento aberto e casas/sobrados em condomínio), mais de sete mil foram vendidas. Ao todo, foram 14 empreendimentos.

Em Juazeiro do Norte, foram 21 empreendimentos lançados, totalizando 21 mil unidades, sendo 18 mil loteamentos abertos.

“Dos 18 mil lotes lançados, três mil estão em estoque. Foram vendidos 15 mil lotes. É um mercado muito interessante”.

“Casa em condomínio, o que lançou, vendeu. A gente percebe que o escoamento de casa é uma coisa muito rápida em Juazeiro”, afirmou a arquiteta e urbanista Gisele Pereira, analista de mercado da Brain que apresentou a pesquisa no Sinduscon-CE.

Sobral e a venda de apartamentos de um quarto

Em Sobral, foram 481 unidades residenciais verticais lançadas e 8,1 mil residenciais horizontais. Nos residenciais verticais, os apartamentos de um quarto se destacaram: de 280 lançamentos, 228 foram vendidos em 2024.

